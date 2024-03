Bianco ha trovato una famiglia 

Una storia a lieto fine per Bianco, un bellissimo simil-maremmano che in poco più di un mese è stato salvato dalla strada e adottato a Villacidro.

Da tempo si aggirava nella zona Pip e il 3 febbraio è stato avvistato con la zampa posteriore penzolante. «Sono stata chiamata da Bruno Serci, titolare di un’attività in zona per mettere il cane in sicurezza e cercare un veterinario che potesse appurare le sue condizioni – racconta Francesca Cossu, assessora per i Diritti degli animali – grazie all’intervento degli operatori del canile sanitario di Arbus, è stato portato in clinica dove si è resa necessaria l’amputazione della zampa. La ripresa è stata sorprendentemente veloce e dopo una breve degenza al canile Dog Hotel, è stato adottato da Bruno e sua figlia Vanessa. Anche se tripode potrà fare una vita dignitosa».

