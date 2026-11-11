Ritorna a Cagliari il festival “Bianco e Nero”, che da oggi a sabato celebra la sua XI edizione negli spazi della Manifattura di viale Regina Margherita, 33. Il festival si propone come un laboratorio di pensiero diffuso, prendendo le mosse dal capolavoro di Thomas Mann “La montagna incantata” del 192) per sviluppare la traccia guida di quest’anno: “Il bisbigliatore del tempo imperfetto”.

La rassegna si struttura come un’indagine corale sulla quarta dimensione, intesa non come semplice misura cronologica e lineare, ma come labirinto di possibilità in cui la lettura intreccia l’arte, la scienza e la sociologia. Il festival pone in dialogo il “tempo lungo” della memoria profonda e della stratificazione storica con la velocità del “tempo breve” che caratterizza l’innovazione tecnologica contemporanea.

Laboratori, AI, inclusione

L'edizione 2026 punta con decisione sulla promozione della lettura attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Verranno avviati percorsi formativi sulle connessioni tra AI, app dedicate e libri, per stimolare l'interesse dei più giovani attraverso scambi internazionali che coinvolgono scuole e biblioteche.

Il programma

Apertura dei lavori, oggi alle 9, con una finestra dedicata alle tematiche ecosostenibili. Partecipano Monica D’Ambrosio, direttrice di Ricicla Tv) e Stefania Taccori, presidente dell’associazione Ambiente e/è Vita. Seguiranno le presentazioni di libri e reading rivolte in particolare alle scuole. Si parte con Ilario Carta e il suo “L’apoteosi di Pio Pacifico” (Arkadia, 2026): la storia d'esordio e di riscatto di un collezionista sardo tra passione per le figurine e la Caritas. Paola Musa, “Il conciaossa” (Arkadia, 2026), sesto capitolo della serie sui vizi capitali (la gola), ambientato nelle periferie romane. Sempre per Arkadia Massimo Dadea propone “Libera”, un'intensa storia d'amore e di lotta politica dal Ventennio al '68, tra Sardegna, Corsica e Parigi. Daniela Dawan, avvocato penalista e consigliere della Suprema Corte di cassazione, firma “La colpa di tacere” (Morellini, 2026). Ancora, dalle 17.30, il programma spazia dagli sguardi sul futuro alle radici della storia. Si parte dai racconti della fragilità giovanile raccolti da Amani El Nasif nel suo “Sei più forte di quanto credi” (Piemme, 2026), per poi proiettarsi al 2100 con il ricercatore cagliaritano Giorgio Metta, direttore scientifico dell'IIT di Genova, che in “Inventare il futuro” (Mondadori, 2026) traccia le sfide tra intelligenza artificiale, robotica e sostenibilità. A chiudere il blocco pomeridiano è la storica Lisa Roscioni con “Virginia de Leyva. La monaca di Monza” (Laterza, 2026).