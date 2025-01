Bianco: «Che sfida tra Nicola e Giampaolo» 

Con Marco Giampaolo, avversario domenica in Cagliari-Lecce, Paolo Bianco ha avuto un gran rapporto da difensore e anche ora da collega in panchina. «Lui e Allegri sono gli unici due allenatori che sento spesso», fa notare a “Il Cagliari in Diretta” su Radiolina. «Ha fatto di tutto per portarmi a Cagliari nel 2006, tanto che all’inizio non fu semplice nello spogliatoio perché venivo visto come suo “figlioccio”. Chiamarlo “maestro” l’ha penalizzato: ha bruciato le tappe a inizio carriera, era un innovatore e uno studioso che andava alla ricerca di qualcosa di diverso in campo».

Bianco è stato rossoblù dal 2006 al 2009 («Gli anni più belli della mia carriera») con 93 presenze, 4 gol e un gran risultato, la rimonta del 2008 con Ballardini: «Festeggiammo la salvezza come se avessimo vinto il campionato». Bianco l’anno scorso ha guidato il Modena in Serie B, prima aveva ritrovato Allegri facendo parte dello staff tecnico alla Juventus e in precedenza era il vice di De Zerbi al Sassuolo - dove da giocatore fu portato da Bonato - e allo Shakhtar Donetsk. Su domenica: «Nicola dirà che non è uno scontro diretto, ma lo è. Lo stimo come uomo prima ancora che come allenatore, le sue squadre hanno un’identità. Sarà una bella sfida, tattica, ma per me il Cagliari è il Cagliari». Club dove ha trovato il miglior compagno con cui ha giocato: «Diego López, un leader».

RIPRODUZIONE RISERVATA