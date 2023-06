Bianca Pitzorno: «Nessuno è solo» 

«No, non ho nostalgia della Sardegna, anche perché ci torno ogni volta che voglio. Ne apprezzo la storia, in particolare il periodo dei Giudicati: nel Trecento l’isola era un esempio per l’Europa. Mariano IV, padre di Eleonora d’Arborea, è stato il primo principe europeo a liberare i servi della gleba con il suo Codice agrario, e Ugone II, nonno della giudicessa, lascia alla figlia Maria una dote cospicua affinché possa scegliere di fare ciò che crede per essere contenta. Pensi un po’» fa notare Bianca Pitzorno, «un uomo del Medioevo riconosce a una donna il diritto di scegliere e di essere felice».

Cosa c’entri un passato così con certe forme di vittimismo dei sardi, beh, questo non è chiaro alla scrittrice nata a Sassari nel 1942, da oltre cinquant’anni cittadina milanese, autrice della bella biografia “Vita di Eleonora d’Arborea“ riedita due anni fa da Mondadori, in una versione aggiornata. Scrittrice amatissima soprattutto tra i più giovani, Pitzorno ha pubblicato longseller e venduto milioni di copie, è stata autrice televisiva e traduttrice.

Da remoto, per via delle sue precarie condizioni di salute, lunedì 26 giugno riceverà l’onorificenza Custos Civitatis, istituita dal Museo archeologico nazionale di Cagliari per insignire personalità che si sono prodigate per la ricerca, le arti e la scienza (e non, come erroneamente citato nei giorni scorsi, il premio Sardus Pater). Con lei, ma in presenza, alla Cittadella dei Musei (ore 18), ci saranno Gianluigi Gessa, farmacologo, Salvatore Settis, storico dell’arte, e Luigi Lai, maestro di launeddas.

Perché proprio voi?

«Le confesso che è un’onorificenza che non penso di meritare. Forse, siamo stati scelti perché, ognuno nel proprio campo, prendiamo molto sul serio il nostro lavoro, con spirito di responsabilità verso noi stessi e le altre persone».

Qual è il compito di un custode della civiltà?

«Il mondo procede a passo spedito, i cambiamenti sono epocali: un custode deve camminare con il mondo, e non ritirarsi nel sogno di quanto si stava bene “ai nostri tempi“».

Forse, è anche un modo per proporvi come modelli per le future generazioni.

«La parola modelli fa tremare i polsi. Preferisco pensare che dobbiamo dare un esempio di etica, un modo di essere e agire nel proprio ambito professionale».

Lei chi altri avrebbe nominato?

«Se fosse stata viva, Maria Lai».

In che maniera la letteratura può contribuire a far progredire la civiltà?

«Io racconto storie di uomini e donne, storie che contribuiscono a migliorare gli esseri umani ricordando loro che nessuno è un’isola, nessuno è solo. La narrativa obbliga a mettersi nei panni degli altri, a prendere atto che non siamo la misura del mondo, e gli altri hanno diritto a pensare e a scegliere diversamente da noi. E badi, questo non vuol dire che dobbiamo aderire a ciò che non ci somiglia».

Si dice che i più giovani preferiscano guardare anziché leggere. Qual è il potere di un libro rispetto allo smartphone?

«Per esperienza posso dirle che chi legge, ma anche chi studia musica oppure suona uno strumento, ha una maggiore capacità di riflessione e di giudizio. I bambini lettori o musicisti sanno valutarsi meglio e comunicare in maniera più efficace. Lo smartphone è indubbiamente utile, ne abbiamo bisogno per comunicare, ma per capire cosa comunicare ci aiuta meglio un libro».

I suoi giovani lettori si sono ispirati ai personaggi dei suoi romanzi. Chi scrive ha l’obbligo di fornire modelli positivi?

«No. Il dovere più grande di uno scrittore è raccontare la verità, non inviare messaggi o edulcorare la realtà».

Sta scrivendo un nuovo libro?

«Sto mettendo insieme appunti e osservazioni per un libro sul mio bel rapporto con gli animali. Parlerò anche della mia infanzia nell’Isola».

Quali sono i ricordi più vividi legati alla Sardegna?

«All’università studiai con Giovanni Lilliu e mi laureai in Lettere classiche con una tesi in archeologia preistorica. Durante gli scavi, quando scoprivo un reperto mi capitava spesso di commuovermi: i ritrovamenti mi mettevano in contatto con chi non c’era più. Rimpiango quei giorni».

