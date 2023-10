Bianca Pitzorno aveva (anche) un coccodrillo 

«Per quanto possa andare indietro nella memoria, c'è sempre stata una tartaruga nella mia vita». Osservazione bizzarra per molti, ma non per chi nella sua vita ha riservato uno spazio importante agli animali, riconoscendo con loro un'affinità speciale, sfociata in un'intesa quasi eccezionale. Bianca Pitzorno racconta la sua vita, ripercorrendo le relazioni intense ed emozionanti con tutti gli animali che ha conosciuto. “A chi smeraldi e a chi rane”, edito da Bompiani, è un memoir dolce ma anche estremamente divertente per gli episodi più o meno avventurosi e per le ripercussioni che hanno sulla vita di chi si trova a viverli per scelta o per necessità. La chiave di lettura è nel sottotitolo: “Autobiografia dei miei (troppi) animali”.

Lessico familiare

La tartaruga, dunque, anzi le tartarughe, ma non solo: anche farfalle, gabbiani, pesci, canarini, volpi, coccodrilli e tante altre specie animali che, pagina dopo pagina, si presenteranno nella loro spontaneità e diventeranno attori di scene memorabili grazie al filtro di chi, bambina o adulta, ha offerto il suo amore, confidando che fosse gradito e corrisposto. La protagonista torna indietro alla sua infanzia, ricorda la sua adolescenza, arriva poi al presente, includendo una quantità straordinaria di sensazioni, che dimostrano la sua familiarità col tema. La grande scrittrice, poi, tesse il tutto in un intreccio narrativo coinvolgente e piacevolissimo oltre che profondamente evocativo. Delle sue esperienze, certo, ma anche degli spazi che ne sono stati il palcoscenico.

«La mia Isola»

Bianca vive e cresce a Sassari, trascorre le vacanze a Stintino e Alghero, studia a Cagliari; c'è quindi molta Sardegna in questa autobiografia, che scardina le regole della retorica, preferendo l'espressività dell'aneddoto. Un'isola in cui campagna e città dialogano ancora, in cui i bambini possono avvicinarsi agli animali e imparare a conoscerli; in cui possono sporcarsi le mani con la terra, tuffarsi nel mare chiedendosi che pesce sia quello che nuota lontano e portare a scuola la tartaruga Andrea, da adagiare comodamente sotto la ribalta del banco di scuola. Ci saranno gatti che non sapranno resistere al profumo dei salumi fatti in casa; pappagalli che ripeteranno le frasi dei padroni, diffondendo la loro voce squillante nella campagna silenziosa e seminando il panico tra i vicini. Si vivranno scambi di identità tra pesci rossi rimediati al luna park, salvataggi di gabbiani, ipotesi sui gusti alimentari delle falene e incontri deludenti con cavie che, per quanto amate, non raggiungeranno mai il titolo di animale domestico. L'esperienza sarà poi supportata dalle letture del romanzo di Gerald Durrell, “La mia famiglia e altri animali”, e soprattutto dell'opera “L'anello di Re Salomone” di Konrad Lorenz, il grande etologo che se ne andava in giro «seguito dall'ochetta Martina che si credeva sua figlia». Sarà così che Bianca apprenderà il concetto di imprinting e lo sperimenterà ogni volta che ne avrà occasione, sentendosi accolta nel mondo di quelle creature così affascinanti, ma non abbastanza inclusa da interpretare le loro necessità.

Ah, l’amore

La situazione poi si complica quando si traferirà a Milano per lavoro: non potrà portare i suoi amici, ma se ne troverà altri. La gatta Prunilde, per esempio, che odia lo squillo del telefono e che, per non essere importunata, impara a sollevare la cornetta, lasciando la comunicazione attiva per ore e facendo schizzare alle stelle l'importo della bolletta. Bianca avrà poi uno spasimante un po' stravagante, che per dimostrarle il suo amore, le regalerà delle rane. Non gli era mai capitato di incontrare una donna che non ne provasse orrore. Gliene donerà ben tre, che di notte cantano, trasportandola in una dimensione lirica tutta pascoliana. La situazione è esilarante, il commento della zia è emblematico: «A chi smeraldi e a chi rane!».

