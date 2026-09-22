Bianca Berlinguer e il tetto-scuola 

Il provvedimento, annunciato dalla premier Giorgia Meloni, per fissare un tetto agli alunni stranieri in ogni classe e il divieto di indossare burqa o niqab a scuola, sarà uno dei temi al centro del dibattito del nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, in onda oggi in prima serata su Retequattro. Tra gli ospiti: Gad Lerner, Giuseppe Cruciani e Matteo Bassetti. E ancora una pagina economica con il racconto delle difficoltà del ceto medio italiano alle prese con le tante spese da sostenere in autunno.