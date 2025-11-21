Bianca Atzei sul podio del Premio Monte Arci «Qui ho passato la gran parte della mia infanzia» 

È un riconoscimento che profuma di casa quello per la musica, che Bianca Atzei riceverà domani, alle 18, all’Auditorium del Ceas a Morgongiori, nel corso della seconda edizione del Premio Monte Arci, voluto dal Consorzio di Gestione dell’omonimo Parco, presieduto da Paolo Pistis, sindaco del centro patria delle lorighittas. Una kermesse a ingresso libero, incentrata sui suoni, saperi e sapori del parco e dell’ossidiana, che intende valorizzare un territorio di immensa bellezza ambientale e che, per l’occasione, riporterà nei luoghi della sua infanzia anche la cantautrice nata a Milano, ma originaria di Siamanna per parte di madre e di Siris dal lato paterno. Con una carriera ultradecennale, due partecipazioni a Sanremo, nel 2015, con “Il solo al mondo” e, nel 2017, con “Ora esisti solo tu”, entrambe firmate da Kekko Silvestre dei Modà, Bianca, oggi, oltre che impegnatissima mamma del piccolo Noa, è lanciata più che mai, tra live, album (l’ultimo è “1987”) e un nuovo afflato creativo, che, a marzo, l’ha portata in finale a “Una voce per San Marino” con il singolo “Testacoda”. Un’immersione in ciò che la fa stare meglio, in un periodo, che lei stessa ha definito “intenso” sui social, in risposta ai rumors sulla rottura con il compagno Stefano Corti.

«Conosco molto bene il parco naturale regionale del Monte Arci, confina col paese nativo di mio padre, dove ho passato gran parte della mia infanzia», ci ha raccontato Bianca. «Sapere di essere parte del territorio sardo e ricevere questo Premio mi fa sentire inglobata con tutta questa bellezza e felice di supportare la tutela e la promozione del territorio».

Passerà anche a trovare nonna Uccia?

«Certo! La prima tappa che farò appena atterrata a Cagliari sarà da mia nonna».

Questo premio è uno splendido modo per celebrare una carriera decollata dieci anni fa dal palco di Sanremo con “Il solo al mondo”. Poi, che viaggio è stato?

«Un viaggio profondo, lungo, ho camminato tanto. A volte sono caduta, ma sono riuscita ad alzarmi e correre. Ho incontrato tante persone, artisti che mi hanno dato tanto, con cui ho condiviso palchi e mi son emozionata sempre».

Come Kekko Silvestre. Il vostro è un sodalizio storico ormai e all’inizio di novembre è stata ospite dei Modà al Forum di Assago. Che emozione è stata cantare con lui?

«È stato come ritrovarsi e continuare un sogno. Ogni volta che canto le canzoni che mi ha scritto o cantiamo insieme mi sento bene e protetta, un’energia che mi rimane addosso per tanto tempo».

Lei è molto attiva e, dopo il tour estivo, è già tornata in studio. Quant’è difficile essere un’artista e una mamma?

«Non è difficile, anzi, con Noa trovo stimoli, voglia di fare di creare di pensare. La cosa più bella è quando finisco di registrare una canzone e gliela faccio sentire subito, è la prima persona che sente e sa quello che faccio. Ed è anche il primo giudice».

Com’è vederlo crescere e lei che mamma è?

«Meraviglioso! Tendo ad essere amica e tenerona. Cerco di insegnargli le cose con dolcezza e gentilezza, perché vorrei che lui fosse gentile con il prossimo».

Tornando alla carriera, quest’anno ha partecipato a “Una voce per San Marino” con il brano “Testacoda”. È il primo tassello di un nuovo capitolo discografico dopo “1987”?

«In questo periodo mi sto concentrando molto sulla scrittura, sto registrando tante canzoni che magari un giorno, non so quando, faranno parte di un qualcosa di consistente, ma sinceramente ora non saprei. È una fase creativa, pensata e molto importante per me, perché ho bisogno di questo e questo mi fa stare bene».

