Bianca Atzei canta “1987”: «E adesso si balla con me» Nel disco D’Alessio e Kekko 

Leggera, danzereccia, glitterata, ma anche romantica, tra cantautorato e ballad: è una Bianca Atzei a tutto tondo quella di “1987”, il nuovo album. Otto canzoni - prodotte da Diego Calvetti, impreziosite dalle firme di Gigi D’Alessio e Kekko Silvestre e dal featuring con Tormento - che sull’onda di un sound anni ’80, raccontano la voglia della cantante milanese di origini sarde di ripartire e colpire ancora con quel graffio che cattura le emozioni più profonde. A due anni dall’ultimo disco di inediti, “Veronica”, e a quasi uno e mezzo dalla nascita del piccolo Noa Alexander, Bianca torna sulle scene con un lavoro, che restituisce la tridimensionalità di tutto il suo percorso e col quale, il 5 di luglio, farà tappa anche in Sardegna, a Nuragus. «Tornare in Sardegna per me è sempre molto bello», ci ha raccontato. «È la mia terra, quando arrivo inizio a respirare a pieni polmoni. E, poi, non vedo l’ora di condividere con voi il mio “1987”».

Perché ha intitolato questo disco col suo anno di nascita?

«Volevo continuare il filone della mia vita. Dopo “Veronica”, con la foto di me piccolina in copertina, mi piaceva fare riferimento alla mia nascita. Non avendo più tanto i miei spazi, da quando è nato Noa, l’idea di tornare a un po’ di leggerezza e divertimento si è presentata come un bisogno. Nelle mie canzoni, poi, parlo sempre di me, di quello che mi riguarda, principalmente d’amore e così è stato anche qui».

Di cosa è fatto l’immaginario anni ’80, che ha ispirato quest’album?

«Dei video di Sabrina Salerno e Jo Squillo, ma anche della grande musica degli Eurythmics. Volevo ricreare quel mondo sonoro, che non avevo mai messo nelle mie canzoni. Una cosa nuova, che mi ha riportata agli anni della spensieratezza».

Voglia di leggerezza e nostalgia per la sua infanzia: tra i featuring c’è anche Noa?

«Sicuramente c’è una canzone che è completamente sua, che è “Una cometa blu”, scritta da Gigi D’Alessio e Diego Calvetti, che mi hanno fatto questo immenso regalo. L’avevo proposta a Sanremo, ma non è stata accettata. All’epoca ero incinta, l’ho registrata all’ottavo mese ed ero anche raffreddatissima, ma era un momento talmente speciale per me, che ho voluto includerlo nell’album».

Con Gigi D’Alessio aveva già collaborato, che rapporto vi lega?

«È un grandissimo amico e mi è stato molto vicino in un momento buio della mia vita. È una persona di gran cuore e il fatto stesso che abbia scritto questa canzone, in cui, senza parlarci, è riuscito a racchiudere tutte le mie emozioni, dalla perdita, all’arrivo di questa cometa blu, è stato un grande regalo. Credo che una cosa del genere mi sia capitata solo con Kekko Silvestre e “Ora esisti solo tu”».

Anche Kekko è nel disco con “Non ti lascio andare”. Lui è un artista con cui ha collaborato sin dagli inizi.

«E spero che continui ad esserci per sempre. Kekko mi conosce perfettamente e, anche se non ci sentiamo tutti i giorni, c’è una simbiosi totale. Le canzoni che mi ha scritto, sembra che le abbia scritte io ed è andata così anche questa volta».

Ad unirvi è anche l’amore per la Sardegna?

«Sì! Kekko ama profondamente la Sardegna, i sapori, i profumi, la gente e sicuramente questa cosa ci lega».

“Tutto l’amore che ho dentro” è un brano intimo, che parla di rinascita. Ce lo racconta?

«L’ho scritto 8 anni fa e parla di un amore unito da un filo teso da una montagna all’altra, con una persona che ci cammina sopra, perché dall’altra parte, che la sta aspettando, c’è un amore che supera ogni cosa. Sono molto legata a questa canzone, ma non l’avevo mai fatta uscire, perché non trovavo il contesto giusto. Poi, l’arrivo di Noa ha cambiato tutto, perché mi ha fatto dare un significato veramente profondo alla parola amore».

Nel disco c’è un solo featuring, con Tormento ne “Le canzoni di Vasco”. Com’è nato?

«Mi è arrivata questa canzone e l’ho subito amata, ma chiamava un duetto. Ho pensato immediatamente a Tormento, un artista che mi ha sempre fatta impazzire… in cameretta a casa dei miei ho una foto con lui, da ragazzina, fuori da una discoteca. Quindi è stato un onore il fatto che abbia accettato senza esitazioni. È una persona d’altri tempi, molto rilassato, infonde pace, c’è stata una grande sintonia e questo mi emoziona».

RIPRODUZIONE RISERVATA