Bianca Atzei a San Marino «Oggi ci vuole coraggio anche per innamorarsi» 

“Testacoda”, così si chiama il brano con cui Bianca Atzei sarà in gara al San Marino Song Festival. Un’opportunità inattesa per la cantante milanese di nascita dalle solide sarde, che arriva in un momento particolare della sua vita. «È un periodo positivo, anche se fino a qualche giorno fa era fatto di alti e bassi. Poi è arrivata questa sorpresa e ora voglio concentrarmi e fare bene. Mi piace l’idea di divertirmi e di uscire con un nuovo singolo».

«Mi metto in gioco»

La decisione di partecipare – in caso di vittoria potrebbero aprirsi per lei le porte dell’Eurovision 2025 – nasce dal desiderio di mettersi in gioco e sperimentarsi. Bianca aveva già in mente questa canzone da tempo, un brano che l’ha colpita subito per la sua forza e complessità. «Mi piace, è di grande impatto, potente e concettuale, ma vocalmente impegnativo. Sto prendendo lezioni di canto perché voglio dare il massimo nel live».

«Tutto scorre»

Il testo racconta una storia d’amore finita, ma la riflessione va oltre il singolo rapporto, toccando il tema delle possibilità e del coraggio. «Ultimamente vedo tanti amici che vivono relazioni brevi, diverse da quelle delle generazioni precedenti. I miei genitori stanno insieme da quasi 40 anni, ma oggi c’è la paura di affrontare le relazioni. Si pensa tanto a sé stessi, si ha il timore di perdere spazi, tempo e abitudini per concedersi a qualcun altro. È un peccato, tutto scorre veloce e spesso un possibile amore muore prima ancora di nascere».

I cambiamenti

Il palco di San Marino è un’occasione importante, che la cantante vuole vivere senza ansia, con lo spirito giusto. «Voglio godermela, divertirmi e far arrivare questa canzone a più persone possibile. È una grande opportunità e basta, non voglio pensare ad altro».Il suo percorso musicale, passato anche per due edizioni di Sanremo, l’ha portata a sperimentare molto negli anni, senza mai perdere la propria identità. “«Ho cercato sempre di stare al passo con i tempi senza perdere credibilità. Ho affrontato periodi artistici diversi e, con l’ultimo album “1987” – che porta il titolo del mio anno di nascita – sono tornata alle radici, a quel soul e al tono graffiante del passato. Ora sono anche mamma, ed è un cambiamento enorme».

La sfida

La competizione non la spaventa, anzi. «Sono competitiva, ma più per gli altri che per me stessa. Tifo mio figlio Noa quando fa le gare di nuoto. Anche quando ho fatto Sanremo, l’ho vissuto con rispetto». E sugli altri partecipanti, tra cui Marco Carta, dice: «È una bella competizione. Ognuno dei concorrenti ha il suo timbro, la sua identità. Ogni artista ha qualcosa di speciale da offrire».

Il brano

“Testacoda” – scritto insieme a Oscar Angiuli, Gianni Pollex, Roberto William Guglielmi, Antonella Sgobio e Diego Calvetti – è solo l’ultima tappa di una carriera in cui la musica non è stata solo produzione e canto, ma anche un rifugio nei momenti difficili e un mezzo per connettersi con le persone, togliersi soddisfazioni e vivere il presente senza ansie. «Mi ha aiutato tantissimo. Deve far star bene, deve essere condivisa il più possibile. Per me è fondamentale sapere che arrivi alle persone, perché diventa di tutti e ognuno la interpreta a modo suo». Dopo anni sulle scene, sa bene quanto sia complicato restare in alto, senza farsi bruciare dal sistema mediatico. «Si vive di alti e bassi, di cicli, ma sapere di esserci, di essere comunque su quel filo, di poter fare concerti ogni estate, mi rende felice. Certo, tutti vorrebbero sempre stare in vetta». Molto del suo successo lo deve ai fan, e per loro ha una grande gratitudine: «Sono sempre presenti, mi fanno sentire il loro affetto. Per il compleanno di mio figlio hanno fatto un regalo bellissimo. I social ci danno la possibilità di restare in contatto, bisogna sempre comprendere e valorizzare chi ti segue». Uno scambio di parole e affetto che va oltre il palco.In arrivo un tour estivo da aprile fino a settembre, con tappe in tutta Italia. «Toccherò anche la mia amata Sardegna. Poi vedremo cosa riserverà il futuro». Il suo canto libero. Senza ansie, senza troppe costruzioni mentali. Il primo gradino è San Marino.

