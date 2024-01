Biagio Antonacci: «Nella mia Sardegna ho lasciato il sangue» 

Una scintilla, cose nuove da coltivare, cose belle, si resta vivi finché si ha l’entusiasmo per iniziare e Biagio Antonacci, di ritorno sulle scene con un nuovo album, a 5 anni da “Chiaramente visibili dallo spazio”, di questo entusiasmo, oggi, è pieno. Si intitola “L’inizio”, come la canzone scritta da Giorgio Poi, da cui tutto ha preso le mosse e tra le note freschissime delle sue 15 canzoni libera riflessioni mature sulla complessità del mondo, le contraddizioni insite nel cambiamento, l’amore, l’egoismo, l’importanza di vivere il presente.

Un grande ritorno per Biagio Antonacci, che ritrova il suo pubblico dopo il successo del tour estivo, passato dalla Sardegna con la data memorabile del 22 luglio ad Alghero. «Una serata meravigliosa», ci ha raccontato. «Ho donato il sangue a mezzogiorno, era la prima volta, e la sera ero sul palco, benché consiglino di non fare niente per 24 ore, ma io volevo fare l’eroe, perché ero in Sardegna, dove mancavo da anni e ho detto: voglio lasciarci il sangue in questa terra. In effetti, è stato così, ma ero così gasato, che ho fatto uno dei miei più bei concerti. Poi, ho mangiato tutto quello che c’era, alla faccia del colesterolo!».

Che anni sono stati gli ultimi 5 a livello creativo?

«Sono stati anni molto belli, perché se puoi creare vuol dire che esisti e puoi dedicare ogni cosa che fai a qualcosa di bello. Sono stati anni di stupore, mi sono stupito ancora di aver voglia di fare un disco e magari un tour. Anni belli per me, ma non per il mondo, dove è in atto una crisi umanitaria devastante».

“L’inizio”: per la seconda volta in carriera in un suo album c’è un brano non scritto da lei e intitola il disco. Un gesto sovversivo?

«Sì, è abbastanza particolare che un cantautore canti una canzone scritta da un cantautore, però è bello, un esperimento. Avevo voglia di fare il cantante in quel periodo, perché non sapevo descrivere quel momento e così ho fatto scrivere la canzone a Giorgio Poi, un giovane autore che stimo molto».

Giorgio le ha scritto una lettera, in cui, tra l’altro, diceva: “Non c’è universo senza un Big Bang”.

«Il mio è un incontro, in una serata particolare, parlavamo di vita, io della mia nuova vita, lui ha voluto descrivere l’attesa, nel mio caso di un figlio (Carlo, nato nel 2021), ma dietro quell’attesa c’era anche la sua passione nel pensare: che bello, se qualcuno oggi fa un figlio quando è già grande, io ho ancora molto tempo per poterci pensare».

Diventare padre per la terza volta l’ha cambiata?

«Non credo che fare i figli da grande ti cambi, cambi perché hai una nuova responsabilità: devi dedicare più tempo a tuo figlio, lo devi educare, aiutarlo a crescere, insegnargli a non percorrere strade sbagliate, ma che finalmente le strade sterrate sono quelle che lo porteranno vicino alla natura, a coefficienti di interesse migliori di quelli che abbiamo vissuto noi».

Con il più grande, invece, scrive canzoni.

«Io e Paolo collaboriamo in team con altri autori e facciamo della sperimentazione musicale. È molto bello aver generato un figlio autore, che fin da quand’era piccolo sognava questa cosa, averlo visto crescere con indipendenza e poter parlare di lui, oggi, con grande orgoglio».

Questo disco è pieno di voglia di vivere, fuori dagli schemi di una società, che, nei suoi limiti, come in un acquario, offre l’illusione della sicurezza. Con quali valori naviga in mare aperto?

«Mettiamola così: un pesce grande, che nasce in mare, in un acquario muore, ma muore anche un pesce da acquario, che si trova in mare aperto, perché non è pronto ad affrontare l’immensità della bellezza della vita. Ecco, l’uomo spesso ha paura di affrontare l’immensità della bellezza».

