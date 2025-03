Biagini a Pimentel  e Pietro Grasso a Villacidro e Tortolì 

La primavera del Festival Dicembre Letterario del Club di Jane Austen Sardegna si colora di parole potenti e incontri d’autore con due tappe importanti. Due nuove anteprime si preparano ad accendere il pensiero e l’immaginazione: oggi a Pimentel sarà protagonista la poesia di Elisa Biagini, mentre domani a Villacidro riflettori puntati su memoria e impegno civile con Pietro Grasso che il giorno dopo sarà a Tortolì al Teatro San Francesco (18.30) per il Festival Impressioni Letterarie. Quelli del Club sono due appuntamenti che, pur diversi per linguaggio e temi, condividono una stessa vocazione: quella di usare la parola come strumento di consapevolezza, cambiamento, bellezza.

Giardino della poesia

Questo pomeriggio, alle 15.30, il suggestivo Giardino di Lu di Pimentel ospita “Il Giardino della Poesia”, un incontro intimo e coinvolgente con una delle voci più profonde della poesia contemporanea: Elisa Biagini. In dialogo con Simonetta Milia, la poetessa presenterà la sua raccolta “L’intravisto”, pubblicata da Einaudi e recentemente candidata al Premio Strega Poesia 2025. L’evento è realizzato in collaborazione con il festival Cabudanne De Sos Poetas e la Mondadori Bookstore. «L’intravisto è ciò che osserviamo con difficoltà, per frammenti, con l’occhio appoggiato alla crepa».

Legalità e memoria

Il giorno seguente, domani, alle 18, il Liceo classico e linguistico Emanuele Piga di Villacidro ospiterà un incontro di grande rilievo civile: protagonista sarà Pietro Grasso, già magistrato, ex presidente del Senato e figura simbolo della lotta alla mafia. In dialogo con la giornalista Maria Francesca Chiappe, Grasso presenterà il suo libro “Storie di sangue, amici e fantasmi” (edito da Feltrinelli), un’opera che intreccia vicende personali, memoria collettiva e incontri con figure chiave della storia italiana. Il libro ripercorre le tappe cruciali dell’impegno antimafia, mettendo in luce l’umanità, il coraggio e il dolore di chi ha vissuto sulla propria pelle la violenza criminale. Un racconto autentico, in cui emergono volti e storie di figure come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino L’ingresso è libero.

