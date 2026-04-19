Bezzecchi-Martin: aprilia da battere 

La pausa obbligata imposta dalle tensioni internazionali, purtroppo ancora lontane dal risolversi, sta per finire e nel prossimo fine settimana il mondiale MotoGp riprenderà il suo cammino col Gran Premio di Spagna, a Jerez de la Frontera. Il mese scarso trascorso dall'ultima gara, in Thailandia, non avrà cambiato molto gli equilibri tecnici in pista, con l'Aprilia attualmente a spiccare sulla Ducati, ma ha dato modo sia a Marc Marquez, sia a Jorge Martin di migliorare ancora le rispettive condizioni fisiche e poter così dare ancor più filo da torcere a Marco Bezzecchi, vincitore delle prime tre gare stagionali e attuale leader della classifica. Il riminese sta vivendo un momento speciale e c'è da sperare che lo stop obbligato non abbia raffreddato il suo feeling con la moto di Noale, anche perché il peso della leadership potrebbe farsi sentire, insieme alla gestione del rapporto con l'ingombrante Martin, campione del mondo 2024 e tornato davvero veloce dopo un 2025 pieno di infortuni e a 4 punti da Bezzecchi. L'italiano è comunque ottimista per la prossima gara: «La stagione è cominciata benissimo e in Spagna cercheremo di fare bene, anche perché abbiamo già qualche informazione grazie ai test fatti da Savadori», ha sottolineato durante l'Aprilia Pro Experience a Misano.

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