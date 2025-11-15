VaiOnline
Motogp.
16 novembre 2025 alle 00:17

Bezzecchi in pole, a Marquez la Sprint 

Alex Marquez ha vinto senza eccessivi sforzi l'ultima Sprint del mondiale MotoGP 2025, la terza per lui quest'anno. Sul circuito Ricardo Tormo di Valencia lo spagnolo del team Ducati-Gresini, nonché vice-campione del mondo, ha preceduto la KTM del connazionale Pedro Acosta e la Ducati VR-46 guidata da Fabio Di Giannantonio. Il romano ha scavalcato Raul Fernandez dopo un bel duello al penultimo giro, conquistando il quinto podio stagionale sulla distanza breve. Gara in salita e deludente per Marco Bezzecchi, schieratosi con ben altre ambizioni. Al mattino il riminese dell'Aprilia era venuto a capo di una appassionante lotta per la pole, ottenuta firmando il record della pista (1’28”809), con i primi cinque racchiusi in 96 millesimi, un primato dall'introduzione del cronometraggio elettronico nel 1988. Ma al via qualcosa non ha funzionato nella scelta delle traiettorie (o forse della gomma anteriore) ed ha perso diverse posizioni, ritrovandosi sesto dopo poche curve. Alla fine dei 13 giri ha tagliato il traguardo quinto, dopo essere riuscito a recuperare solo su Franco Morbidelli. Bez ha comunque raggiunto la certezza aritmetica della terza posizione nella classifica iridata. Grazie allo “zero” di Francesco Bagnaia, che certamente non vede l'ora di tirare una riga sulla stagione e andarsene in vacanza. Sotto lo sguardo di Marc Marquez - convalescente, ma a Valencia per ritirare la Bmw che spetta al vincitore del titolo Jorge Martin (Aprilia), tornato alle competizioni, ha concluso 22° e ultimo. Gii alle 14 il Gp della Comunità Valenciana.

