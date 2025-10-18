VaiOnline
Bezzecchi-Fernandez: è doppietta per l’Aprilia 

Doppietta Aprilia nella gara sprint a Phillip Island, con Marco Bezzecchi davanti a Raul Fernandez nonostante l'incontro ravvicinato con un gabbiano durante il giro di riscaldamento. Terzo in volata Pedro Acosta (KTM). Settimo Fabio Quartararo (Yamaha), partito dalla pole. Malissimo Francesco Bagnaia, 11mo al via e 19mo sul traguardo, con un ritardo di oltre 32 secondi sul primo. Assente il convalescente Marc Marquez, é stato il fratello Alex a vivacizzare la partenza, bruciando subito Quartararo. Ma il pilota del team Ducati-Gresini non ha resistito a lungo, prima che Fernandez prendesse il comando davanti a Bezzecchi, che poi lo ha superato a quattro giri dalla fine. «Raul è stato impressionante in partenza, era velocissimo e ho faticato a raggiungerlo», ha ammesso il vincitore, che ha percorso i 13 giri con i resti dello sfortunato gabbiano incastrati nella parte anteriore della sua RS-GP.

Giornata senza squilli per le Ducati. La migliore é stata quella di Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), quinto davanti ad Alex Marquez. È la prima volta dall'introduzione della sprint nel 2023 che nessun pilota Ducati sale sul podio. Sempre più in crisi Bagnaia, che nella classifica del mondiale è terzo, a 92 punti da Alex Marquez. Bezzecchi rimane quarto, ma ora è a soli otto punti dal torinese. Alle 6 è partita la gara lunga con Fabio Quartararo in olle davanti a Bezzecchi e all'australiano Jack Miller (Yamaha-Pramac) ieri, quarto.

