bezzecchi e ducati show 

Le mans. Tante cadute, coup de théâtre e scene da farwest. Succede di tutto a Le Mans, dove a trionfare nel caos è Marco Bezzecchi che approfitta della caduta del campione del mondo Francesco Bagnaia speronato dalla Aprilia di Maverick Viñales. Episodio che ha segnato il Gran Premio di Francia con un accenno lite a bordo pista tra il ducatista e lo spagnolo a suon di spintoni e accuse. Episodio da dimenticare, chiuso poi ai box con una stretta di mano.

Alta tensione

A scivolare via sul più bello anche Marc Marquez, in lotta con la sua Honda fino a due giri dalla fine per il podio. Sul quale sono saliti i due piloti della Ducati Pramac Jorge Martin e Johann Zarco. Pericoloso incidente, per fortuna senza particolari conseguenze (solo una mano dolorante), per Luca Marini, il fratello di Valentino Rossi, e Alex Marquez che ha rischiato di essere travolto in pista. Chiude settimo l'idolo di casa Fabio Quartararo con la sua Yamaha ancora in chiara difficoltà.

Dall’academy

Per Bezzecchi, che come Bagnaia fa parte della lunga nidiata di Rossi, si tratta della seconda vittoria in carriera che gli consente di salire nella piazza d'onore della classifica piloti a un solo punto dal leader e campione del mondo della Ducati. Il tutto in un Gp di Francia che aveva visto il riminese scattare dalla settima posizione e dove è stato bravo sia alla partenza che nei successivi giri ad approfittare del caos e delle cadute, su tutte quella di Bagnaia e del compagno di squadra Marini. E nulla è valsa la grande partenza di Marc Marquez, che si era portato al comando davanti alla Ktm di Jack Miller, caduto anche lui in gara. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team si è messo ben presto al comando controllando la corsa con un buon margine di sicurezza sino al traguardo.