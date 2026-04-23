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MotoGp.
24 aprile 2026 alle 00:34

Bezzecchi cerca la sesta vittoria nel GP di Jerez 

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A Jerez Marco Bezzecchi riuscirà a conquistare la sesta vittoria consecutiva in MotoGP? Nei primi tre appuntamenti del motomondiale il riminese e Jorge Martin sono stati imbattibili sulle loro Aprilia ed ora guidano la classifica piloti con 81 e 77 punti.

Il principale contendente resta Marc Marquez sulla sua Ducati, che ha approfittato della pausa di tre settimane per recuperare le forze. L'obiettivo del nove volte campione del mondo è ridurre il gap (al momento è quinto con 45 punti) e lottare per il primo podio del 2026 nella gara lunga. Meno sicuro del feeling con la sua Ducati appare Francesco Bagnaia: «Da due anni faccio fatica, il Dna della GP25 e della GP26, che è lo stesso, non mi permette di esprimermi al 100%. Guido sempre in difesa e non posso più sfruttare il mio punto di forza, che era la staccata. Spero che già dai test di lunedì si riesca ad andare nella direzione in cui siamo arrivati fino al 2024. In questo momento ci sono anche altri piloti che si lamentano delle stesse cose».

Le Ducati presentano problemi tecnici, in particolare con la rapida usura del pneumatico posteriore. Bezzecchi, intanto, macina record: ha vinto cinque GP di fila (Portogallo e Valencia alla fine del 2025; Thailandia, Brasile e Stati Uniti quest'anno) ed è stato in testa per 121 giri. «Spero di continuare a essere competitivo - ha detto Bez - a Jerez è come un nuovo inizio, perché comunque c'è stata una pausa abbastanza lunga e tutti hanno avuto il tempo di lavorare: piloti e ingegneri di tutte le case».

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