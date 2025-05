Bezzecchi-Aprilia: a silverstone è trionfo italiano 

Silverstone. Vola l’Aprilia a Silverstone, vince Marco Bezzecchi davanti a Johann Zarco e Marc Marquez. Per il secondo anno di fila in cima al podio sul circuito inglese sorride un azzurro: nel 2024 era toccato a Enea Bastianini, ieri al riminese che partiva dal decimo posto in griglia. Certamente un aiuto è arrivato dal guasto tecnico subito dal francese Fabio Quartararo che resta appiedato dalla Yamaha mentre è in testa, lasciando strada al riminese. Delusione per la Ducati ufficiale, soprattutto con Pecco Bagnaia, finito sulla ghiaia al quarto giro (e adesso a 72 lunghezza dalla vetta del Mondiale guidato da Marc Marquez davanti al fratello Alex). «Non è stata una stagione facile fino ad ora e ringrazio tutti gli amici veri che mi sono stati vicini, dall'Academy a Vale», Valentino Rossi, dice un emozionato Bezzecchi, che non saliva sul podio da 392 giorni (Spagna 2024). «La vittoria di Marco é un messaggio per Jorge Martin», sottolinea l’ad di Aprilia, Massimo Rivola, dopo giorni di polemiche legate al possibile divorzio anticipato con lo spagnolo. «Con questa moto si può vincere», aggiunge.

Due partenze

Il jolly, in verità, se lo sono giocato tutti i piloti protagonisti di una partenza rocambolesca. Alex Marquez perde l'anteriore appena ha accennato a impostare la prima curva. Quindi, cadono, dopo un contatto, Morbidelli ed Aleix Espargaro, e Marc Marquez. A causa di olio finito in pista, bandiere rosse ed addetti impegnati a pulire l'asfalto. E poiché erano stati percorsi meno di tre giri, tutti hanno potuto rischierarsi sulla griglia. Al secondo via i piloti con la gomma morbida all'anteriore scappano, a cominciare da Quartararo, che ha rapidamente prende un buon vantaggio. Dietro, Marquez e Bagnaia non sono perfetti, anzi, fino a ritrovarsi nono e decimo. Ma mentre da lì l'uno inizia la risalita che lo porterà fino al terzo posto, l'altro rovina tutto con la caduta.

All'improvviso, poi, il guasto di Quartararo cambia tutto. «È frustrante», dice, «ma abbiamo dimostrato almeno che potevamo essere lì». Bezzecchi è bravo a farsi trovare al posto giusto e ad approfittarne, ritrovando il sorriso e la quarta vittoria (dopo più di un anno) nella massima cilindrata.

