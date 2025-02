Beyoncé fa la storia ma il mondo parla di Bianca Censori 

Beyoncé riscrive la storia della musica. L'artista più premiata di sempre ai Grammy si è aggiudicata il premio per il miglior album dell'anno alla sessantasettesima edizione degli Oscar della musica, grazie a “Cowboy Carter'” la sua audace ed erudita esplorazione delle radici nere del genere country. «Sono passati molti, molti anni», ha riconosciuto la diva accettando il riconoscimento più prestigioso della manifestazione, che le era sfuggito per 4 volte, anche per dischi lodati dalla critica e amati dal pubblico come “Lemonade” e “Renaissance”.

Ma, nella lunga notte di Los Angeles, a catalizzare l’attenzione del mondo non è stata lei. Nessun premio per Kanye West ma del rapper e produttore americano oggi parla tutto il mondo. Il divo, infatti, è arrivato sul tappeto rosso con sua moglie Bianca Censori. Australiana, 30 anni, una laurea in Architettura, moglie dell’artista dal 2022, la modella indossava una lunghissima pelliccia nera. Che, a favore di fotografi, ha lasciato scivolare giù, sino ai piedi. Per rimanere vestita solo di un’impalpabile sottoveste trasparente. Così, nuda, senza biancheria intima, ha mostrato il suo corpo, posando accanto al marito. Immediate le accuse delle femministe americane: «Kanye West l’ha sfoggiata come un trofeo». Secondo Nicola Hickling, fondatore e analista del podcast americano LipReader, West avrebbe infatti detto a sua moglie di togliersi il cappotto e mostrarsi nuda: «Fai la scenata, ora, lasciatelo cadere sulle spalle e poi voltati», le avrebbe suggerito. Certo è che non è la prima volta: la coppia è solita inscenare performance simili.

Lo show ha comunque fatto passare in secondo piano anche la stoccata di Shakira al presidente Donald Trump. La cantante colombiana, che ha ricevuto il Grammy per il miglior album latino dell'anno, ha detto: «Dedico il premio a tutti voi, fratelli e sorelle immigrati in questo paese. Siete amati, siete preziosi, e combatterò per voi».

Una nota modaiola: Alice Keys ha sfoggiato i gioielli di Dolce Gabbana realizzati in filigrana sarda. Già visti la scorsa estate durante la passerella di Nora.

