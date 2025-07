Beve l’acqua, ma è candeggina 

Ha bevuto la candeggina pensando che fosse acqua. È successo ieri, intorno a mezzogiorno, a Pistis, villaggio turistico della Costa Verde, a una donna di 80 anni, Lucia Sitzia, di Gonnosfanadiga. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e così è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino per sospetto principio d avvelenamento. I medici, eseguiti gli esami del caso, hanno riscontrato una modesta lesione allo stomaco. Fuori pericolo dopo l'ingestione, è stata dimessa nel pomeriggio. Tornata a casa, la prognosi è di alcuni di giorni per completare il recupero.

L’incidente

Un gesto involontario, dettato dalla distrazione e da un momento di routine domestica, complici le alte temperature di questi giorni, poteva trasformarsi in una tragedia. La donna, in vacanza nella sua villetta estiva, intorno alle 11.30, spinta dalla sete ha aperto il frigorifero per un bicchiere d’acqua fresca. Ha preso la bottiglia sbagliata, mai pensando che potesse contenere candeggina, sicuramente finita lì per errore. Ha iniziato subito ad avvertire un malessere generale, i familiari, preoccupati, hanno chiamato il 118.

I soccorsi

L’arrivo dell’ambulanza è stato tempestivo, grazie al servizio estivo nella vicina località di Torre dei Corsari, diversamente partire dai centri abitati, distanti oltre quaranta chilometri, avrebbe potuto comportare ben più gravi conseguenze. I volontari, temendo complicanze per il sospetto avvelenamento, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. E il medico ha deciso il trasferimento al pronto soccorso di San Gavino per ricevere le cure necessarie, il monitoraggio dei segni vitali e la somministrazione di farmaci per proteggere le mucose. L’ingestione di candeggina può causare gravi danni agli organi interni, in questo caso è stato lo stomaco ad essere colpito. Dopo diverse ore, la donna è stata dimessa. L’allarme immediato, poco dopo aver bevuto candeggina, e la tempestività dei soccorsi hanno evitato quella che sarebbe potuta sfociare in una tragedia. Il passaparola ha raggiunto la spiaggia, la donna nel villaggio è conosciuta e stimata. Turisti e bagnanti hanno seguito con dispiacere l’accaduto: «Un attimo di distrazione può costare la vita».

