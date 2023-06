Un uomo di 52 anni di Vigevano, in provincia di Pavia, ha avuto un malore dopo aver bevuto l’acqua di una bottiglia acquistata in un supermercato cittadino. Portato in ospedale dal 118, le sue condizioni non sarebbero gravi. La catena di supermercati ha ritirato temporaneamente la marca di acqua minerale dagli scaffali, in attesa delle analisi.