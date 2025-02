Fermati in piazza Giovanni XXIII a Cagliari con marijuana e hascisc, due giovani di 21 e 18 anni sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza. In casa, oltre a dieci pastiglie di ecstasy e qualche dose di ketamina, avevano anche contenitori di sciroppo per la tosse che, mischiato con bevande gassate, viene usato dai ragazzi per lo “sballo viola”, che alterna momenti di euforia ad altri di sonnolenza.

a pagina 19