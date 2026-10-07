“Between the Storms” è al Notorious 

A 23 anni porta sul grande schermo una storia ambientata in un futuro lontanissimo, ma capace di parlare delle inquietudini del nostro presente. Il giovane regista di Sanluri Alberto Deidda si prepara a presentare al pubblico “Between the Storms”, la sua nuova opera di fantascienza, nata e realizzata nell’Isola. L’appuntamento con la prima è fissato per venerdì 9 ottobre, alle 21, al Notorious Cinemas di piazza L’Unione Sarda, a Cagliari. Ambientato nell’anno 2600, il film racconta una Terra ormai prossima alla fine attraverso lo sguardo di un uomo apatico e disilluso. Un progetto ambizioso, con il quale Deidda prova a superare i confini del cinema indipendente sardo e ad affacciarsi sulla scena nazionale e internazionale.

La prima volta

Per Deidda, la serata del 9 ottobre avrà un significato particolare: sarà la prima occasione per vedere la propria opera proiettata all’interno di una grande sala cinematografica, insieme alle persone che hanno contribuito alla sua realizzazione. «Sono molto felice. Il cortometraggio verrà distribuito in Italia e all’estero, ma ci tenevo che la prima proiezione si svolgesse proprio in Sardegna. Sarà presente tutto il team che ha lavorato al progetto». Un debutto atteso anche per poter finalmente apprezzare il risultato nelle condizioni per le quali è stato concepito. «Vederlo sul grande schermo sarà un’emozione unica. Durante la post-produzione abbiamo lavorato seguendo standard qualitativi pensati proprio per la proiezione cinematografica».

Lo scenario futuristico

“Between the Storms” è ambientato in un futuro lontano, ma la fantascienza non rappresenta il vero centro del racconto. Diventa piuttosto lo strumento attraverso il quale affrontare temi profondamente attuali. «Volevo scrivere qualcosa che parlasse di fantascienza senza porre il genere al centro dell’opera, ma utilizzandolo come mezzo per raccontare altro», spiega Deidda. «Ho cercato un tema che potesse resistere nel tempo e che nasce anche da una riflessione molto personale». Dietro lo scenario futuristico si nasconde infatti un richiamo alla responsabilità dell’uomo nei confronti della Terra. «Dobbiamo risvegliarci e salvare questo pianeta. Prima o poi arriveremo a colonizzarne un altro, ma saranno i più ricchi ad avere la possibilità di andarci, mentre tutti gli altri resteranno qui». Una visione che trasforma il futuro immaginato dal regista in un avvertimento rivolto al presente.

Fare cinema

Lasciare l’Isola non è necessariamente l’unica strada per costruire una carriera nel cinema. L’obiettivo di Deidda è contribuire alla nascita di nuove opportunità proprio sul territorio: «Portare qui il cinema, investire e contribuire alla creazione di infrastrutture e alla formazione dei giovani». Una sfida che parte dalla consapevolezza delle difficoltà esistenti, ma anche delle potenzialità ancora da valorizzare.

Il sogno

La proiezione cagliaritana è la prima tappa del percorso. «Mi piacerebbe che il cortometraggio intraprendesse un bel tour nei festival e credo che siamo già sulla buona strada. È entrato nella scuderia di Premiere Film, una delle realtà più importanti nel campo della distribuzione. Vorrei raggiungere i mercati internazionali, dall’Oriente all’America». L’ambizione è quella di realizzare opere capaci di superare i confini geografici e parlare a pubblici differenti. «Cerco di fare qualcosa dal respiro internazionale, anche se è molto difficile. Provo a dare al film un’impronta popolare, affinché possa arrivare a tutti. Il mio sogno più grande è fare il film più bello del mondo, innovando il cinema sul piano tecnico e produttivo e contribuendo a introdurre nuovi standard». Obiettivi importanti, accompagnati però dalla consapevolezza di essere soltanto all’inizio: «Nella scala del lavoro sono ancora al pianerottolo».

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