Bettiol fa festa al Giro 

Verbania. Filippo Ganna sperava di vincere nella sua Verbania, approdo della 13ª tappa del Giro d'Italia, ma sulle sponde del lago Maggiore a trionfare è stato comunque un campione “di casa”, Alberto Bettiol, che da qualche tempo vive in zona con la compagna. Suo il terzo successo italiano in questa edizione e, come lo stesso Ganna nella crono in Versilia e Davide Ballerini in volata a Napoli, l'ha ottenuta con pieno merito, inserendosi nella fuga decisiva e attaccando nel momento cruciale per tagliare il traguardo in piena solitudine, con 26” di vantaggio sul secondo, il norvegese Andreas Leknessund. Ben più tardi, a oltre 13 minuti, sono giunti la maglia rosa, Afonso Eulalio, e tutti i migliori, che hanno tirato il fiato in vista del tappone alpino di oggi Aosta-Pila di 133 km.

La tappa

La frazione da Alessandria a Verbania, quasi tutta pianeggiante a parte due salite negli ultimi 30 km, era adatta agli attaccanti e dopo una serie di schermaglie ha preso il largo un gruppetto di una quindicina di corridori, nessuno dei quali con ambizioni di classifica, mentre il gruppo della maglia rosa abbassava il ritmo. Sull'ultima salita, a Ungiasca, Bettiol non si è fatto sorprendere dall'attacco di Leknessund e senza forzare lo ha tenuto in vista e, poco prima di scollinare, lo ha raggiunto e superato, incrementando sempre il vantaggio nella discesa verso Verbania per cogliere il secondo successo al Giro dopo quello nel 2021. La carovana si trasferisce ora in Val d'Aosta, dove la 15ª tappa prevede 4.350 metri di dislivello e 5 gpm. Per Eulalio non sarà semplice difendere i 33” di vantaggio che ha su Jonas Vingegaard.

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