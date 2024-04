Bettino, Elmas e Pupetto cercano casa 

Bettino . Bettino (foto in alto a sinistra) è un cagnolino giovane di piccola taglia, affettuoso e coccolone. Si trova in un rifugio e sta soffrendo tanto la reclusione. È compatibile con cani e gatti ed è adottabile in Sardegna e Nord Italia. Per informazioni 392.6121403.

Elmas . Elmas (foto in basso a destra) è un cucciolo di un mese, che da grande sarà di taglia media. Fa parte di una cucciolata di nove cani che sono stati abbandonati dentro una scatola. Si merita una favola a lieto fine. Chi volesse adottarlo può chiamare il numero 327.9989713.

Chanel . Chanel (foto in alto a destra) si è persa mercoledì 3 aprile nelle campagne tra Dolianova e Solemimis, in una zona nota come Su Zinnigraxiu. È un simil pincher, femmina, di taglia mini. Se qualcuno l'avesse presa pensando che sia stata abbandonata la riporti sul luogo dove l'ha trovata o contatti il numero 342.1031444. A casa la aspettano la sua famiglia umana e i suoi cuccioli.

Pupetto . «Forse non son bello, io? Perché nessuno chiama per me?». Se potesse parlare, Pupetto (foto in basso a sinistra) probabilmente direbbe questo. Ha tre anni, è molto affettuoso e promettr di dare tanto amore alla famiglia che lo adotterà. Pupetto si trova nel rifugio “Amici degli animali” di Gonnosfanadiga. Per informazioni ricolgersi a Caterina al numero 348.6995817.

