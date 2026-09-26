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Ciclismo.
27 settembre 2026 alle 00:32

Bettini e Ruffilli ipotecano la Sardinia Race 

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Dopo due secondi posti, Luca Martignago ottiene la prima vittoria nella Sardinia Gravel Race. Si aggiudica la terza tappa, 64 km con partenza e arrivo a Oristano, pianeggiante come testimonia la media di 34,85 km/h. A 2” Francesco Bettini che conserva la leadership e oggi potrà difenderla sui cinque giri da 8 km del circuito di Torregrande per assicurarsi il successo finale. In classifica Martignago è a 2’38” mentre lo slovacco František Pašek, terzo anche ieri è a 11’55”. Ieri quarto è stato Alessandro Focher.

In campo femminile, volata tra le tre partecipanti, con la svizzera Nora Bataillard prima in 2.11’01”davanti a Matilde Molo e all’azzurra Vittoria Ruffilli che resta prima con 2’32” su Molo, unica in grado di insidiarla. Oggi la prima edizione della corsa ideata da Luac Massa e organizzata da Crazy Wheels si conclude con partenza alle 8.30 e premiazioni a fine mattinata.

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