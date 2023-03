Betoniera si ribalta, traffico in tilt sull’Orientale 

La betoniera si è ribaltata all’altezza di un cono ristretto dell’Orientale e ha paralizzato il traffico per quattro ore. Dalle 9.10 a metà pomeriggio la statale, tra Tortolì e Bari Sardo, è rimasta chiusa con la circolazione dirottata sul litorale di Orrì e Cea. Per la viabilità è stato un inizio settimana nerissimo. All’altezza del chilometro 133 il conducente della betoniera, di un’impresa di Tertenia, ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una semicurva. La motrice, un Man, è piombata sul costone sinistro e la betoniera, carica di cemento, si è rovesciata. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, con il personale dell’Anas intervenuto per elaborare un report sull’accaduto. L’autista del mezzo, un uomo di Tertenia, è rimasto illeso. Probabile che il conducente sia stato tradito dall’asfalto bagnato. In quei momenti sulla costa orientale si è abbattuto un acquazzone che potrebbe aver reso complicato il transito sulla carreggiata in un punto particolarmente delicato e irto di insidie.

Il traffico è andato subito in tilt, tornando alla normalità solo quando la betoniera è stata rimossa da una gru e l'area bonificata. Il transito su quel tratto di Orientale è già critico nell’immediata periferia di Tortolì dove, per favorire i lavori della nuova strada, gli utenti sono costretti a percorrere una complanare temporanea, in attesa della conclusione dell’opera annunciata per giugno. (ro. se.)

