San Giovanni Suergiu.
17 febbraio 2026 alle 00:48

Betoniera in cunetta, strada chiusa 

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di ieri alle porte di Is Urigus, frazione di a San Giovanni Suergiu. Per cause da accertare una bettoniera, che percorreva la
strada comunale in direzione Is Urigus, è finita con le ruote all’esterno della carreggiata piegandosi su un fianco. Immediata la chiamata per mettere in sicurezza il grosso mezzo che al momento dell’incidente era carico di cemento. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di San Giovanni Suergiu guidati dal comandante Carlo Gannau. Si è provveduto a chiudere la strada per fare in modo di svuotare la betoniera con l’aiuto di un altro mezzo arrivato sul posto. Il tutto in attesa che da Cagliari arrivasse una gru di una ditta privata che intorno alle 17 ha rimesso in carreggiata il mezzo. Fortunatamente nessun problema per l’autista che si trovava alla guida del mezzo, che ha scelto di percorrere la stradina per evitare il traffico che si era formato sulla 126 a seguito di un incidente tra una vettura e un mezzo pesante. (f. m.)

