Bestemmie a messa: «Degrado giovanile» 

Un video di otto minuti per denunciare un “disordine radicale e un disequilibrio educativo” che dilaga in città, passando dagli atti vandalici alle imprecazioni urlate dai giovanissimi. Affida ai social un monito rivolto a genitori e “figli della nostra città”, il parroco della basilica di San Simplicio, don Antonio Tamponi, all'indomani di una “brutta figura” consumata di fronte ai tanti turisti che partecipavano alla celebrazione della messa all'aperto.

«Appena ho finito l'omelia, un gruppo di quindici tredicenni ha urlato una bestemmia: un episodio molto imbarazzante oltre che reato penale per un'interruzione di culto». Secondo don Antonio, «è brutto vedere un gruppo di ragazzini mancante di patria potestà e di genitorialità ma evidentemente non c’è interesse a correggere questa devianza giovanile» che il sacerdote denuncia da tanto tempo, riportando fatti di vandalismo quotidiani anche ai danni del patrimonio pubblico, ultimo, in ordine di tempo, il furto di settanta sedie dalla casa dei padri missionari della Consolata. Per don Tamponi bisogna arginare «queste sacche di resistenza di maleducazione e di degrado: io non mollo, continuo a correggere con la persuasione questa brutta tenuta giovanile nella città». Per il parroco, è ora di porre fine al culto «dell'apparenza che stiamo coltivando in città, bisogna provvedere, invece, a fermare la distruzione della città dal punto di vista sociale ed educativo». A poco serve, conclude don Antonio Tamponi, «fare bella figura puntando sull'apparenza: Olbia non farà mai bella figura se questi sono i nostri figli».

