Best delegate, liceali premiati a Singapore 

Due studenti cagliaritani, Giovanni Boi e Clementina Balletto, hanno vinto il Best delegate award Cwmun, Change the world model United nations 2025. A Giovanni Boi e Clementina Balletto i complimenti dell’amministrazione per il Best Delegate Award a Singapore.

Ieri il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, e la vice presidente, Marzia Cilloccu, hanno ricevuto, nel Palazzo Civico di via Roma, gli studenti Giovanni Boi e Clementina Balletto che si sono distinti per aver ricevuto il Best Delegate Award, un riconoscimento internazionale ottenuto a Singapore nel corso del CWMUN - Change the World Model United Nations 2025.

I due studenti frequentano rispettivamente il liceo scientifico “Dante Alighieri” e assieme a familiari e amici hanno ricevuto i complimenti dell’amministrazione per essersi distinti tra oltre 400 coetanei.

