Bertolucci: «Come sbarcare sulla Luna» 

Decine le reazioni del mondo sportivo, ma anche politico (la premier Meloni, Salvini, Tajani), alla notizia del traguardo raggiunto da Sinner. Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano e protagonista di alcune velate polemiche con l’altoatesino, ha parlato di una «bella notizia. Peccato non sia diventato numero 1 giocando contro Djokovic e battendolo, sarebbe stato più bello ancora. Ma va bene così: già da qualche tempo Sinner ti dava l’impressione di essere numero uno. A cosa paragono questo risultato? È un po’ come vincere il titolo olimpico, però ora deve stare attento: diventa lui l’uomo da battere e non sarà facile superarlo».

Per Giovanni Malagò, presidente del Coni italiano, Sinner è «nell’immensità, dove c’è spazio solo per i numeri uno. Grazie a talento, sacrifici, applicazione e umiltà, i segreti che gli hanno permesso di scrivere la storia senza confini, limiti, paura. Orgogliosi di te». E per Paolo Bertolucci, grande ex tennista, «è accaduto l’inevitabile, una cosa che sapevamo da tempo. Era solo questione prima di mesi, poi di settimane, giorni, ore. Non è una sorpresa, è un risultato meraviglioso, entusiasmante. Una roba assolutamente impensabile. Per il tennis è come essere sbarcati sulla Luna, eravamo arrivati a Panatta numero 4 mezzo secolo fa».

