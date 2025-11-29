Bertolini fa le prove di CdM a Villacidro 

Villacidro. La maglia tricolore di Gioele Bertolini ha illuminato il 2à CX Fabio Aru Academy, andato in scena ieri ad Assemini. Il campione italiano Élite e i suoi compagni della Alè Colnago, Alan Zanolini e Rebecca Gariboldi, in Sardegna per prepararsi alla Coppa del Mondo di domenica a Marceddì, hanno dominato la prova da un ora, con Alessio Fois primo sardo. Sotto gli occhi di Fabio Aru, successi di Petr Dobry e Leonardo Onida nelle altre due.

Oggi si replica dalle 10 con il 4° Ciclocross “Città di Guspini”. ( c.a.m. )

Ordini d’arrivo.60 minuti : 1. Gioele Bertolini (El, Alè Colnago), 2. Alan Zanolini (El, id.), 3. Alessio Fois (Elmt, Arkitano), 4. Mattia Solferino (Un, Dueppi), 5. Marco Serpi (M1, Arkitano), 6. Rebecca Gariboldi (De, Ale Colnago), 7. Mauro Deriu (Un, Uc Guspini), 8. Riccardo Valente (Elmt, Arborea), 9. Nicola Saddi (M3, Aquasacan), 10. Dante Littera (M3, Ped. Ussanese).

40 minuti : 1. Petr Dobry (M4, Donori Bt), 2. Alessandro Santoru (Ju, Dueppi), 3. Gabriele Marrocu (Team Buja), 4. Sandro Marras (M5, Alghero Bike), 5. Cristian Melis (M4, Donori Bt); Mauro Valente (M7, Arborea Bike), 10. Stefano Pani (M6, Sardinia Bs). Donne: 1. Sara Murgia (Du, Vc Sarroch), 2. Martina Becciu (Dj, Dueppi).

30 minuti : 1. Leonardo Onida (Al2, Team Buja), 2. Marco Piga (Al2, Fabio Aru Academy), 3. Giu- seppe Mezzano (Al1, Sc Pattada), 4. Ettore Cabboi (Al1, Donori Bt), 5. Emanuele Piras (Al2, F. Aru Ac.), 6. Tomaso Concas (Al1, id.). Esordienti: 1. Dario Sanna (Samabike), 2. Federico Serra (Crazy Wheels), 3. Fabio Farinelli (Alghero Bike). Donne: 1. Soraya Cancedda (Da1, Vc Sarroch), 2. Matilde Podda (Ed2, Samabike), 3. Giulia Delogu (Da2, Alghero B.)

