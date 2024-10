Bertelli rilancia: con Sirena nuova sfida all’America’s Cup 

La notizia farà piacere anche agli appassionati di Cagliari che conta di restare la casa del team: Luna Rossa Prada Pirelli va avanti con il progetto Coppa America, nonostante la sconfitta in finale nella Louis Vuitton Cup. Lo ha hannunciato il patron Patrizio Bertelli, parlando all'indomani del ko con Ineos Britannia: «Andiamo avanti perché questo è un impegno che abbiamo preso nel 2020 quando abbiamo iniziato la Coppa America», ha detto Bertelli a Sky Sport, «sappiamo che è un gioco in cui dobbiamo insistere». L'imprenditore ha anche annunciato che «Max Sirena sarà di sicuro il capo del team nell'avventura che affronteremo da subito, mentre Francesco Bruni farà parte della squadra come allenatore dei giovani».

Ieri a Barcellona è intanto i- niziata la Women’s America’s Cup: su 4 prove di flotta Luna Rossa (Giulia Conti e Margherita Porro al timone) ne ha vinto 3 e guida la classifica.

