Bertas e Orchestra Jazz della Sardegna, la grande festa 

Dal 20 dicembre 1965, quando il gruppo nato su iniziativa dei fratelli Costa si esibì in un localino di Sassari, al 20 dicembre 2025 (ore 20.30) per una serata-evento al Teatro Comunale della città che ha visto nascere la band più longeva d'Italia dopo i Nomadi.

«Abbiamo attraversato sei decenni e lo abbiamo fatto con musica così diversa che sembra fatta da tre-quattro gruppi differenti», hanno ricordato Enzo Paba e Marco Piras (mancava solo Mario Chessa) nel presentare il concerto che ripercorre la loro carriera. Basti pensare al primo successo, “Fatalità”, poi negli anni ‘70 arrivò “Badde lontana”, negli anni '90 “Tottumpare” e i live con la collaborazione della Corale Vivaldi, nel 2007 quel capolavoro trascurato che è Sa Missa, con la Corale Canepa, nel 2018 invece il ritorno alle canzoni in italiano con “Cambia il mondo”. Non a caso il concerto si intitola “Domani è un altro giorno”. Esperienze musicali diverse nei decenni ma con tratti distintivi ben precisi: l'attenzione ai suoni e alla coralità delle voci, quando invece le band non solo italiane avevano un frontman ben definito.

E siccome ai Bertas è sempre piaciuto sperimentare, ecco che il concerto del 20 dicembre avrà una forma inedita, perché i brani in scaletta sono stati riarrangiati dal maestro Gabriele Comeglio in funzione del supporto dei 13 fiati dell’Orchestra Jazz della Sardegna, che a sua volta celebra i 35 anni di attività. E per il Maestro Comeglio, che ha collaborato con stelle del calibro di Ray Charles, Stevie Wonder e Mina, è stato tutto sommato semplice elaborare canzoni dalla grande melodia e coralità. “I brani mantengono la struttura originale in modo da riconoscerli subito” ha spiegato Gavino Mele della orchestra Jazz della Sardegna.

Sarà uno show vero e proprio (con anteprima per gli studenti alle 10 del 19 dicembre) che si aprirà con il cortometraggio “Una Faccia da Cinema”, scritto e diretto da Alberto Salvucci, del quale i Bertas hanno curato la colonna sonora. A fare da anfitrione e conduttore l'attore Alessandro Gazale.

Il concerto avrà anche uno scopo benefico: tutto il ricavato sarà devoluto all’associazione “Il Sogno”, di Don Gaetano Galia.

