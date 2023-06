Pier Luigi Bersani riprende la tessera del partito che dieci anni fa guidava da segretario. «Da semplice iscritto, ci sarò anche io», ha garantito a Elly Schlein, seduta in platea all'assemblea che, al Cral dei lavoratori ex Whirlpool di Napoli, ha sciolto Articolo Uno per farlo rientrare nel Pd. «Grazie Pier Luigi», ha scritto su Instagram la segretaria postando il video dell’annuncio di Bersani.