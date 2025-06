«Bersagliato dai ladri ho dovuto trasferire l’attività» 

Alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Perché cinque furti in poco meno di un anno sono davvero troppi da sopportare. Così Singh Raviinder 25 anni, ha chiuso il suo locale di ristorazione Poke Bowl in via Vittorio Emanuele e ha aperto da un’altra parte, tra piazza IV Novembre e via Principessa Yolanda, una strada più trafficata e percorsa da tante persone anche negli orari notturni.

«Alla fine quando ti ritrovi a lavorare soltanto per pagare i danni, ti rendi conto che non ne vale più la pena» racconta, «e che l’unica alternativa è o chiudere o provare a trasferirti. Io ho scelto la seconda».E ha ritrovato anche il sorriso che aveva perso. Da tempo infatti in via Vittorio Emanuele lavorava anche con le porte sfondate «perché non valeva più la pena di aggiustarle, tanto il giorno dopo rischiavi di trovare di nuovo tutto sfondato. Così abbiamo lasciato tutto com’era e la notte alla chiusura abbassavamo solo le serrande».

La prima volta se la ricorda bene «perché non eravamo preparati e avevamo lasciato soldi in cassa, circa 2.000 euro che avevano portato via. Poi è chiaro che memori di quanto era successo, non lasciavamo più niente». Ma nemmeno una cassa vuota era servita a tenere lontano i ladri che erano entrati altre quattro volte: «Avevano devastato tutto, preso bottiglie di vino, prosciutto, cibo vario. Una volta avevamo trovato anche una siringa nel bel mezzo del locale Arrivavano e facevano quello che volevano e poi scappavano senza lasciare traccia».

Così alla fine, «ci siamo stufati. Non potevamo più vivere con questa angoscia di arrivare la mattina e trovare di nuovo le porte sfondate e i locali saccheggiati». E in un lampo è arrivata la nuova opportunità. «Siamo contenti perché dove siamo adesso anche il locale è più bello. Via Vittorio Emanuele è una strada troppo isolata e la prova è che anche più o meno quasi tutte le attività della strada erano state visitate dai ladri, dalla macelleria alla gastronomia dove avevano portato via anche i polli. La città di notte è troppo isolata e deserta».

Il momento più critico per le attività commerciali si è vissuto proprio l’anno scorso. In tantissimi sono stati bersagliati dai ladri un po’ ovunque ma soprattutto nella zona tra piazza Santa Maria e viale Colombo con una raffica di incursioni e di danni agli arredi che hanno messo in ginocchio i titolari delle attività. Bar, ristoranti, gelaterie nessuno era stato risparmiato. Bersagliate anche le farmacie che si erano rivolte al prefetto.Meglio, grazie anche all’attività delle forze dell’ordine, va invece in questo prima metà dell’anno. Sperando che non si tratti soltanto di una pausa momentanea.

