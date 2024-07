Bersagli mobili, moria di volatili a San Pietro 

Tac. Un rumore sordo. Poi il sibilo. E un piccione cade a terra, morto. Non l’unico volatile a finire sotto i colpi (probabilmente di un’arma ad aria compressa) del “cecchino” di via Chironi. Da alcuni giorni a San Pietro è allarme per la moria anomala di alcuni volatili, presi di mira da chissà quale punto del rione. In via Chironi gli episodi suscitano allarme tra i cittadini.

La segnalazione del rumore, che viene sentito da mattina a sera, è continua e solo pochi giorni fa è stato ricollegato alla “strana” moria di alcuni volatili notata dai residenti proprio e solo in quella via e in concomitanza del sibilo e di quel rumore metallico. Passeri, merli, e volatili più grandi come piccioni e che utilizzano il vecchio mulino Gallisay per nidificare, sono presi di mira da qualche balcone o tetto dei dintorni e utilizzati come bersagli mobili. Una vera e propria caccia urbana che pone però interrogativi sull’uso di armi che, seppur ad aria compressa, sono capaci di abbattere un volatile e potrebbero diventare pericolose anche per le persone se colpite in punti sensibili come gli occhi. Negli anni scorsi nell’ex mulino Gallisay nidificava una famiglia di gheppi che quest’anno non si è vista.

RIPRODUZIONE RISERVATA