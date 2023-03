Berrettini verso Cagliari? 

Berrettini, che nel 2023 ha uno score di 5 vinte e 4 perse, ha dovuto subire in questi giorni attraverso i social una pioggia di critiche per le sue ultime prestazioni non proprio entusiasmanti. Complice la sovraesposizione mediatica per il suo legame sentimentale con la conduttrice sarda di Sky Melissa Satta, il tennista romano è stato preso di mira – e come lui, Lorenzo Musetti – dai tanti leoni da tastiera che popolano il web. E ieri ha risposto, sottolineando di «avere una ragazza come tanti della mia età», una sorta di richiamo alla normalità, nonostante il suo status di campione internazionale della racchetta, ex numero 6 del mondo.

Avversari tosti ma non impossibili, una ricerca della migliore condizione non frenetica, la possibilità di raccogliere punti importanti e fare match di qualità, queste le motivazioni che hanno spinto il ventiseienne romano, oggi 23 della classifica Atp, e il suo staff a virare verso il torneo in Arizona. E oggi, per Berrettini, subito un match delicato, perché il suo avversario Ivashka, 85 del mondo, è appena uscito dal 1000 di Indian Wells portando Medvedev al terzo set.

L’ipotesi è affascinante: il ritorno al Tennis Club Cagliari, in singolare, di Matteo Berrettini, dopo la sua apparizione in doppio nell’Atp 250 del 2021 in coppia col fratello Jacopo. La scelta di Matteo di ripartire subito da un torneo come il Super Challenger di Phoenix – oggi in campo nella serata italiana contro il bielorusso Ivashka – da testa di serie numero 1 fa pensare a un suo avvicinamento alla stagione sulla terra battuta magari passando proprio da Cagliari, il secondo 175 dell’anno, prima di affacciarsi al Foro Italico.

Questioni di cuore

Berrettini, che nel 2023 ha uno score di 5 vinte e 4 perse, ha dovuto subire in questi giorni attraverso i social una pioggia di critiche per le sue ultime prestazioni non proprio entusiasmanti. Complice la sovraesposizione mediatica per il suo legame sentimentale con la conduttrice sarda di Sky Melissa Satta, il tennista romano è stato preso di mira – e come lui, Lorenzo Musetti – dai tanti leoni da tastiera che popolano il web. E ieri ha risposto, sottolineando di «avere una ragazza come tanti della mia età», una sorta di richiamo alla normalità, nonostante il suo status di campione internazionale della racchetta, ex numero 6 del mondo.

Verso Cagliari?

Se nel 2022 – considerato un anno al di sotto delle aspettative – Matteo ha vinto i titoli di Stoccarda e del Queen’s e ha raggiunto la semifinale all’Australian Open e i quarti di finale agli US Open, questa dovrebbe essere la stagione della ricerca di un titolo di peso e magari della partecipazione alle Finals di Torino. Ma le premesse, anche per l’interminabile serie di infortuni che lo perseguita, non sono all’altezza della attese.

Per questo, uscito subito da Indian Wells, Berrettini ha deciso di puntare su Phoenix, il primo Super Challenger della stagione. Dove sono in tabellone quei giocatori eliminati da Indian Wells, come Popyrin, Schwartzman, Bublik, Monfils e Kokkinakis. Il secondo sarà quello di Cagliari, dove Matteo – secondo indiscrezioni – potrebbe decidere di partecipare. Con grande piacere del pubblico sardo.

