Berrettini, sorteggio-choc 

Melbourne. Comincia a entrare nel vivo il 2024 del grande tennis con il sorteggio del tabellone dell'Australian Open. A prima vista il programma sembra sorridere al numero uno del mondo Novak Djokovic che a Melbourne ha trionfato 10 volte in 18 partecipazioni: sulla strada che porterebbe il campione serbo verso la finale non ci sono né Zverev, né Medvedev, mentre il primo vero ostacolo sarà rappresentato dal greco Stefanos Tsitsipas che a sua volta inizierà il primo Slam dell'anno contro l'azzurro Matteo Berrettini, mentre Jannik Sinner, numero 4 Atp, comincerà il suo percorso contro l'olandese Botic Van de Zandschulp, numero 59, con cui non ha mai giocato.

Italiani in salita

Avvio molto impegnativo tra le donne per Camila Giorgi opposta a Viktoria Azarenka. Il tabellone del tennista altoatesino potrebbe prevedere, stando alle teste di serie, uno scontro al terzo turno contro l'argentino Sebastian Baez, un ottavo contro Karen Khachanov (che potrebbe incontrare al terzo turno sulla sua strada Frances Tiafoe), un quarto di finale contro Andrey Rublev. Nella parte alta del tabellone maschile sorteggiato nella notte italiana c'è anche Lorenzo Musetti (subito contro il francese Benjamin Bonzi) che è nello stesso ottavo di Berrettini e Matteo Arnaldi. Non fortunato nemmeno Lorenzo Sonego, che giocherà contro Daniel Evans e in caso di vittoria potrebbe sfidare Carlos Alcaraz al secondo turno. Quanto a Berrettini, numero 125 e fuori dalla Top 100 dopo oltre cinque anni, è alla settima presenza con la semifinale 2022 (battuto in quattro set da Nadal, poi vincitore del titolo) come miglior risultato. Il sorteggio lo mette di fronte alla possibilità di riprovare subito le sensazioni di un grande match in un grande torneo, ma non si può certo definire fortunato. Ha sempre perso nei quattro precedenti confronti diretti, a tutti i livelli, contro Tsitsipas, numero 7.

Le azzurre

Per quanto riguarda il tabellone femminile, sono 6 le azzurre al via: quattro sono capitate nella parte alta del draw, quella bella n. 1 Iga Swiatek, due (Errani e Bronzetti) nella parte bassa, quella della campionessa in carica Aryna Sabalenka. Andando in ordine di tabellone, il sorteggio peggiore è toccato a Camila Giorgi. La 32enne di Macerata, n.55 Wta, dovrà vedersela subito con la bielorussa Viktoria Azarenka, n.22 del ranking e 18esima testa di serie, due volte vincitrice (2’12 e 2013): 2-2 il bilancio dei precedenti con la 34enne di Minsk che si è imposta piuttosto nettamente proprio negli ultimi due (il più recente nel WTA 1000 di Miami dello scorso anno). Per la marchigiana è la dodicesima presenza nel main draw dove non è mai riuscita ad andare oltre il terzo turno raggiunto nel 2015, 2019, 2020, 2022 e 2023. La numero uno azzurra Jasmine Paolini, n.30 del ranking e 26esima favorita del seeding, debutterà invece contro la russa Diana Shnaider, n. 95 Wta: tra la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana e la diciannovenne di Zigulevsk non ci sono precedenti.

Qualificazioni

Intanto a Melbourne proseguono le qualificazioni. Al terzo e decisivo turno del tabellone maschile (disputato nella notte) sono approdati Federico Cobolli (che si gioca il pass con l’argentino Rodriguez Taverna), Stefano Napolitano (con lo slovacco Klein), Giulio Zeppieri (con lo svizzero Ritschard, che ha eliminato Luca Nardi) e Andrea Vavassori (contro l’ungherese Valkusz). Fuori al secondo turno Mattia Bellucci, Francesco Passaro, Riccardo Bonadio e Federico Gaio.

