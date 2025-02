Berrettini saluta Dubai 

Così fa male, malissimo. Il greco Stefanos Tsitsipas, numero 11 del mondo e 4 del seeding, ha sconfitto Matteo Berrettini in tre set per 7-6, 1-6, 6-4 nei quarti di finale dell’Atp 500 di Dubai. Dopo un primo set combattuto (ma perso) e un secondo stravinto, il tennista romano è stato così costretto ad arrendersi nel terzo e a lasciare il torneo sul più bello.

Berrettini deluso

Niente da fare, dunque, per l'azzurro che puntava in particolare su Dubai. Era arrivato ai quarti dopo aver chiuso la pratica Christopher O'Connell in due set con il punteggio di 7-6, 6-2. Il romano ha partecipato ai quarti in un torneo Atp per la 35esima volta in carriera ma, purtroppo, non è riuscito ad avere la meglio contro Tsitsipas, apparso più lucido e preciso nei momenti cruciali della partita. Anche quando era sotto, il greco ha dato sempre la sensazione di averla sotto controllo.

Una delusione dietro l’altra. Poche ore prima, infatti, era sfumato il sogno di un altro italiano, Luca Nardi, che si è fermato pure lui ai quarti di finale. Il primo quarto in carriera nel circuito maggiore per lui, tra l’altro. Il pesarese ha perso in tre set contro il francese Quentin Halys, numero 77 al mondo: 2-6, 6-3, 7-6 il punteggio in poco più di due ore di gioco. Nardi è comunque tornato a casa soddisfatto, i suoi progressi sono sempre più evidenti e i risultati lo stanno premiando.

Il Dubai Duty Free Tennis Championships è un torneo importante del circuito Atp e dà diritto a 500 punti. Il montepremi è di 2.941.785 dollari.

RIPRODUZIONE RISERVATA