Tennis.
25 settembre 2025 alle 00:31

Berrettini ok Oggi a Pechino c'è Sinner-Cilic 

Matteo Berrettini è tornato al successo ieri nel torneo Atp500 di Tokyo, battendo in due set lo spagnolo Jaume Munar per 6-4, 6-2 in poco più di un’ora e mezzo di gioco. Negli ottavi lo attende uno tra Casper Ruud e il giapponese Shintaro Mochizuki. Sul cemento giapponese la prima testa di serie è Carlos Alcaraz.

Oggi alle 13 torna in campo nelll’Atp500 di Pechino anche Jannik Sinner, che nel primo turno affronta il veterano (37 anni domenica) croato Marin Cilic, ex numero 3 del mondo, oggi 97. Possibile ottavo contro Atmane o Zhang. Ieri, in conferenza stampa, l’altoatesino ha commentato la proposta di Roger Federer secondo cui i tornei dovrebbero aumentare la velocità dei campi per rendere più impegnativa la competizione visto l'attuale strapotere suo e di Carlos Alcaraz. «È così da molto tempo, non so se ci sarà un cambiamento. Sono solo un giocatore che cerca di adattarsi nel miglior modo possibile e sento di stare facendo un buon lavoro in questo. Ma vediamo cosa ci riserva il futuro in ogni torneo». Sui campi, ha detto che sono in «cemento, terra battuta ed erba e i primi a volte sono molto simili, a volte con piccoli cambiamenti».

