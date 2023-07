Berrettini non si ferma più 

Ancora una volta la pioggia caduta a Wimbledon rallenta il programma dei Championships edizione numero 136, ma l’interruzione non rovina i piani di uno straordinario Matteo Berrettini che si libera del tedesco Zverev in tre set (6-4, 7-6(4), 7-6(5)) e accede agli ottavi di finale dove sfiderà Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo capace di battere Nicolas Jarry (numero 25) dopo quattro ore e quattro set (6-3, 6-7(6), 6-3, 7-5). Per lo spagnolo un successo che gli consente di eguagliare il suo miglior risultato ottenuto fin qui all’All England club 12 mesi fa, quando poi fu sconfitto da Jannick Sinner.

«Incredibile», ha detto Berrettini a fine match mentre in tribuna la fidanzata Melissa Satta sorrideva, «dev’essere qualcosa di speciale che c’è in questo posto, questo torneo ha cambiato la mia carriera e per me è bello essere qui. Ho passato tanti giorni a piangere e aver giocato per cinque giorni di fila è niente. Mi è mancato tantissimo giocare, ho trovato l’energia grazie al pubblico che mi ha sostenuto. Carlos? Ha vinto tanto, penso che mi divertirò in ogni singolo minuto, passo dopo passo, punto dopo punto».

Accedono agli ottavi anche Daniil Medvedev, numero 3, che perde il primo set e poi regola l’ungherese Marton Fucsovics (4-7, 6-3, 6-4, 6-4); il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5, che batte in tre set il serbo Laslo Djere (6-4, 7-6 (5), 6-4); il danese Holger Rune, testa di serie numero 6, che sconfigge lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 31 del ranking (6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 7-6 (10-8)); il ceco Jiri Lehecka, che si impone sull’americano Tommy Paul (6-2, 7-6, 6-7, 6-7, 6-2). Oggi in campo Sinner, che cerca il pass per i quarti contro il colombiano Daniel Galan, numero 85 del ranking.

