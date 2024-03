Berrettini la stella di Cagliari? 

Chissà se ci sarà qualcuno in grado di brillare anche più di lui ma intanto, a un mese e mezzo dal primo servizio (il 29 aprile), il SuperChallenger di Cagliari ha già la sua stella. Matteo Berrettini, rientrato a giocare a Phoenix (dove nella notte ha sfidato il francese Arthur Cazaux) giocherà a Monte Urpinu nel torneo che, sino al 5 maggio, consentirà anche ad alcuni tennisti da top 100, di prepararsi al meglio per il Masters 1000 di Roma.

Se la classifica gli garantirà un posto nel main draw, Matteo entrerà nel sorteggio, in caso contrario gli sarà assegnata una delle wild card. A Cagliari, d’altra parte, Matteo Berrettini è già stato nel 2021, dopo l’infortunio a Melbourne, ripartendo in doppio assieme al fratello Jacopo e prendendo la rincorsa per il trionfo al Queen’s e la finale a Wimbledon. Adesso, sprofondato per i problemi fisici al numero 154 Atp, è ripartito dall’Arizona, dove era impegnato un altro azzurro, Fabio Fognini. Ieri, negli ottavi, non c’è stata partita per il ligure opposto al numero 7 del tabellone, l’australiano Aleksandar Vukic, che ha vinto in due set con il punteggio di 6-1 6-1.( c.a.m. )

