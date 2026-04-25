Berrettini e Sonego al Tc Cagliari 

Aspettando l’arrivo di Hubert Hurkacz, prestigiosa wild card al Sardegna Open, il pubblico cagliaritano ha accolto Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, i due azzurri campioni del mondo di Davis arrivati dopo l’eliminazione dal Masters 1000 di Madrid. Per Berrettini primo allenamento sul rosso del campo 14 e primi selfie per il finalista di Wimbledon 2021, uno tra i personaggi più attesi del Sardegna Open, che parte domani a Monte Urpinu con la finale prevista domenica 3 maggio. L'ex numero 6 del ranking mondiale ha iniziato a prendere confidenza con i campi di Monte Urpinu con il fratello Jacopo e lo sparring Giovanni Fonio. Una seduta di oltre un'ora e mezza, dalle 15.22 alle 17 per provare i colpi e le risposte sul servizio dello sparring. Berrettini era già stato a Cagliari cinque anni fa partecipando al torneo di doppio con il fratello Jacopo. Alle 18 è sceso in campo Lorenzo Sonego, il tennista torinese che proprio a Cagliari aveva vinto nel 2021 il 250 Atp battendo in finale il serbo Laslo Djere. Nel tabellone delle qualificazioni anche i giocatori di casa Lorenzo Rocco e Nicola Porcu e l'algherese Lorenzo Carboni, che si è allenato nel pomeriggio con Burruchaga e Travaglia.

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