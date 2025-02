Berrettini e Nardi, Italia sì 

Matteo Berrettini ha sconfitto il francese Gael Monfils all'esordio nel torneo Atp 500 di Dubai e diventa il secondo italiano a passare agli ottavi di finale dopo Luca Nardi, che ha avuto la meglio sull'ungherese Marton Fucsovics. L'azzurro numero 30 al mondo si è imposto in due set, col punteggio di 7-5, 6-4, in un'ora e 22 minuti, confermando la tradizione positiva nei confronti del transalpino, che aveva già battuto nelle tre precedenti sfide. Il tennista romano oggi si troverà di fronte l'australiano Christopher O'Connell, n.75 del ranking e promosso dalle qualificazioni, che ha avuto via libera dal bulgaro Grigor Dimitrov, ritiratosi dopo aver perso il primo set per 6-0.

E Dubai è iniziata bene anche per Luca Nardi: nel rematch dell'ultimo turno di qualificazioni, prima del suo ripescaggio come lucky loser, il n. 79 Atp ha avuto la sua "vendetta" contro Marton Fucsovics (n. 88), sconfitto in rimonta, 1-6 6-2 6-3. Al secondo turno, l'azzurro affronta Zizou Bergs (n. 56). Una conferma importante per il pesarese, reduce dagli ottavi di finale anche all'Atp 500 di Doha, che ieri è riuscito a ribaltare una partita in cui il ricordo della fresca sconfitta poteva farsi sentire dopo l'iniziale svantaggio.

Cobolli ko

Mentre prosegue il momento poco Felice di Flavio Cobolli, uscito di scena al primo turno anche aall’Atp 500 sul cemento di Acapulco. Il 22enne romano, n.39 Atp, ha ceduto per 76(4) 76(4), dopo oltre due ore di lotta, al mancino statunitense Ben Shelton, n.14 del ranking e quinto favorito del seeding. Per Cobolli quinta sconfitta di fila al primo turno.

