Berrettini e Musetti: doppia finale 

E sono quattro nel 2024. Matteo Berrettini ha raggiunto la finale dell'Austrian Open, torneo Atp 250 sulla terra rossa di Kitzbuhel, battendo in semifinale il tedesco Yannick Hanfmann (n. 116 del ranking) in due set, con un doppio 6-4, dopo un'ora e mezza di gioco. Dopo Marrakech (vinta), Stoccarda (persa) e Gstaad (vinta) il romano affronterà nella quarta finale stagionale il francese Hugo Gaston (91 Atp), che ha beneficiato del ritiro dell'argentino Facundo Diaz Acosta. In caso di successo potrebbe raggiungere la 40ª posizione in classifica (o mancarla per un solo punto), altrimenti si attesterà al numero 46, proseguendo la risalita verso le posizioni che gli competono.

Sulla terra di Umago (Croazia, Atp 250), anche Lorenzo Musetti potrà giocare per il titolo (magari rinviando la partenza per Parigi. Il carrarino ha liquidato in due set il ceco Jakub Mensik, numero 81 del mondo: 6-4, 6-1 il punteggio, in poco più di un’ora e un quarto di gioco. La vittoria valeva il balzo al numero 16 della classifica che oggi diventerebbe 15 in caso di successo in finale contro Francisco Cerundolo. L’argentino, dopo Lorenzo Sonego ha battuto (7-6, 6-4) anche Andrey Rublev

RIPRODUZIONE RISERVATA