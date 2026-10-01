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L’exploit.
02 ottobre 2026 alle 00:14

Berrettini e Darderi raggiungono Arnaldi agli ottavi 

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Doppia vittoria italiana nel primo turno dell'Atp500 di Tokyo. La giornata azzurra dei Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships è iniziata con il bel successo di Luciano Darderi, che ha sorpreso in due set il norvegese Casper Ruud, numero 6 del torneo. Nel primo set, l'azzurro di Villa Gessel ha perso il servizio nel quarto gioco, ma ha trovato l'immediato controbreak, per poi spuntarla al tiebreak, 7 punti a 3. Nel secondo parziale, Darderi è volato sul 5-0 con un doppio break, ha resistito al ritorno dell'esperto Ruud, ma è riuscito a chiudere vincente sul 6-3. Agli ottavi (oggi alle 9), Darderi affronta il francese Kyrian Jacquet (vincitore dell'Olbia Challenger nel 2023).

Rimonta

Il secondo successo tricolore è arrivato nella mattinata italiana, con Matteo Berrettini che ha rimontato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Primo set pesantemente iberico, con il romano che riesce solo a tenere il servizio nel quarto gioco. Il secondo è decisamente più equilibrato: comandano i servizi e si va al finale più ovvio, il tiebreak. Qui il dominio è di Berrettini: 7-1. Nel terzo, è l'italiano ha volare sul 3-0 con doppio break, ne subisce uno, ma tiene fino al 6-4 finale. Per Berrettini, domani ci sarà il qualificato paraguaiano Adolfo Vallejo. Sempre domani, tornerà in campo Matteo Arnaldi, che cercherà di sorprendere lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del torneo.

Cobolli subito out
Saluta Pechino dopo il primo match Flavio Cobolli. Accreditato come quarta testa di serie dell'Atp500, il 24enne nato a Firenze, ma profondamente romano e romanista, è stato sconfitto 6-3, 6-2 in 84' dal russo Roman Safiullin (84), in tabellone come special exempt. Decisivo nel primo set il break nel quarto gioco, mentre nel secondo, Cobolli ha ceduto il servizio due volte di fila, nel terzo e nel quinto game.

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