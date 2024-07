Berrettini cresce e vince a Kitzbuhel  

Nella giornata che sancisce l’addio di Jannik Sinner alle Olimpiadi di Parigi, c’è tanta Italia sui campi dei tornei Atp. Continua l’ottimo momento di forma di Matteo Berrettini, che approda ai quarti di finale dell’Atp 250 di Kitzbuhel eliminando con un doppio tie break la testa di serie numero 2 Alejandro Tabilo. Nel primo set si è seguito il turno dei servizi fino al tie break chiuso 7-4 dal romano. Nel secondo, l’azzurro si è issato fino al 5-3 ma poi ha ceduto il servizio al cileno, dovendo ricorrere nuovamente al tiebreak chiuso 7-5. Nei quarti (Campo Centrale, non prima delle 12,30) oggi affronterà la wild card statunitense Moreno De Alboran.

Doppietta in Croazia

Cinque azzurri in campo per gli ottavi dell’Atp 250 di Umag. Buona prova di Lorenzo Sonego, che batte 7-5, 6-1 il francese Alexandre Muller e si regala un quarto di finale contro la testa di serie numero 4 Francisco Cerundolo, argentino tesserato per il Tc Cagliari. Vittoria in due set anche per Lorenzo Musetti. Il carrarino, accreditato della seconda testa di serie, si è impegnato per avere la meglio sull’argentino Marco Trungelliti. Dopo un avvio difficile, il toscano ha preso le misure al sudamericano tesserato per il Tc Cagliari battendolo 6-4, 6-3. Non ci sarà il derby tricolore, visto che Flavio Cobolli ha lasciato strada al serbo Dusan Lajovic, che si è imposto con un doppio tiebreak 7-5, 7-3. Nel secondo set il romano ha recuperato dal 2-5 ma non ha trovato l’ultimo sprint. Sconfitte anche per il numero 5 del seeding Luciano Darderi (6-4, 6-3 dal ceco Jakub Mensik) e Fabio Fognini (6-1, 6-0 dal lucky looser di Taiwan Chun-Hsin Tseng).

