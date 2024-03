Berrettini cede, Cobolli vola 

A Miami tanta Italia, successi e sconfitte ma sono state tutte partite combattute e a tratti anche spettacolari.

Hanno vinto Cobolli (contro Nishioka), Vavassori (con Cachin) e la Giorgi (contro la French), sconfitte per Darderi (da Shapovalov) e per Matteo Berrettini, battuto in tre set da Andy Murray, eterno e indomabile. Ma si sono vissuti attimi di ansia per Berrettini nel corso del match di esordio a Miami: il tennista azzurro in campo contro lo scozzese, dopo aver vinto il primo set 6-4 ha avuto un capogiro sul 5-2 per l'ex numero 1 a causa del clima caldo umido di questi giorni nella città della Florida. Berrettini ha rischiato di svenire, ma è riuscito a raggiungere la sua sedia: è intervenuto il medico che gli ha misurato la pressione e, avuto il via libera, è tornato a giocare dopo meno di cinque minuti di stop. Persa la seconda partita, si è poi ripreso ma ha ceduto per 6-4 al terzo.

Prima volta da festeggiare a Miami per Andrea Vavassori. Il 28enne torinese, n.148 del ranking, promosso dalle qualificazioni, ha sconfitto 6-2, 6-2 l'argentino Pedro Cachin, n.79 del ranking: tra i due non c'erano precedenti. Grazie a questa vittoria Vavassori sfiderà al secondo turno Jannik Sinner, n.3 Atp, venerdì sera.

E Flavio Cobolli, n.63 del ranking, si prende la sua rivincita. Al suo esordio nel Miami Open ha battuto 1-6, 6-1, 6-4 il giapponese Yoshihito Nishioka, n.71 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser: il 28enne di Tsu aveva vinto in due set senza storia l'unico precedente in Messico. Cobolli proseguirà il suo percorso al secondo Atp Masters 1000 stagionale contro il britannico Cameron Norrie, n.31, anche lui domani.

Mentre si chiude al primo turno l'esperienza nel tabellone principale di Luciano Darderi a Miami. L'italiano è stato sconfitto in tre set dal canadese Denis Shapovalov col punteggio di 6-3, 6-7(3), 6-4. Nonostante fosse alla sua quattordicesima partita sul circuito Atp, Darderi dopo un lento avvio ha trovato il ritmo che gli ha consentito di sfidare a viso aperto l'ex n.10 del mondo. Sbagliando forse un po' troppo in alcuni momenti chiave del match, ma dimostrando carattere quando si è trattato di decidere se prolungare o meno la contesa nel corso del tie break del secondo set e annullando un match point sul 5-3 del terzo parziale. La vittoria garantirà ora a Shapovalov un secondo turno contro Stefanos Tsitsipas.

Le donne

Buona la prima per Camila Giorgi nel Miami Open, quarto WTA 1000 stagionale. Sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, la 32enne di Macerata, n.107 WTA, ha battuto 6-4 -62, in poco più di un'ora e mezza di partita, la polacca Magdalena Frech, n.47 del ranking. Al secondo turno, Giorgi sarà l'avversaria d'esordio dell'altra polacca Iga Swiatek, regina del tennis mondiale e fresca vincitrice del titolo bis ad Indian Wells. Nel corso della notte italiana, è scesa in campo Martina Trevisan, opposta all’australiana Hunter.

