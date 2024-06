Berrettini c’è, Arnaldi cade 

Una giornata tinta d’azzurro sull'erba di Halle. Doppio esordio per due italiani nell'Atp 500 tedesco, con la convincente vittoria di Matteo Berrettini, che ha superato 7-6(5), 6-2 lo statunitense Alex Michelsen al termine di una sfida spettacolare ed equilibrata, a colpi di servizi vincenti, un match nel quale si è rivisto ampiamente il miglior Berrettini. Sconfitta lottatissima quella di Luciano Darderi, che ha ceduto il passo al tedesco Jan-Lennard Struff 6-7(2), 7-5, 7-6(10) dopo circa due ore e 40' di gioco. Quante emozioni per il pubblico, che ha visto il beniamino di casa, tradizionalmente più a suo agio su questa superficie, non trasformare tre match point sul 5-4 nel terzo set e ancora sette nel tiebreak. Anche l'italiano di Villa Gesell ha avuto una palla della vittoria, ma non l'ha concretizzata sull'8-7 nel tiebreak decisivo, fallendo il dritto decisivo.

Prova positiva, ma non nel risultato, anche per Lorenzo Sonego che, nel secondo turno, ha perso 6-4, 7-6(5) contro il tedesco Alexander Zverev, in un match che ha visto il torinese giocare per larghi tratti alla pari con la testa di serie numero 2 del torneo e che ha “rischiato” di andare al terzo set, mettendo in evidenza le qualità di fighter del torinese.

Buone notizie dal torneo di doppio, dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori, numeri 1 del tabellone, hanno regolato 6-3, 6-3 lo spagnolo Pedro Martinez e il kazako Aleksandr Nedovyesov, mentre Jannik Sinner, in coppia con il polacco Hubert Hurkacz, l'ha spuntata 6-4, 5-7, 11-9 eliminando la coppia testa di serie numero 3, gli statunitensi Nathaniel Lammons e Jackson Withrow.

In campo

Anche oggi tanto azzurro sul verde della Owl Arena: il secondo incontro in programma vedrà Sinner affrontare l'ungherese Fabian Marozsan, uno che dall’Atp 175 di Cagliari ha spiccato il volo e oggi è numero 45 della classifica Atp. A seguire, Berrettini se la vedrà con lo statunitense Marcos Giron. In palio, due posti nei quarti di finale. In doppio, Bolelli e Vavassori dovranno spegnere le velleità dell'estroso kazako Alexander Bublik e del francese Arthur Fils, mentre Sinner e Hurkacz affronteranno gli specialisti transalpini Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

Ciao Londra

Matteo Arnaldi saluta l'Atp500 del Queen's. Il giovane ligure ha ceduto con un doppio tiebreak (7-0, 9-7) davanti all'australiano Rinky Hijikata nel match valido per gli ottavi di finale. Nel secondo set, Arnaldi ha prima salvato due match point servendo sotto 4-5 e poi non ha concretizzato a sua volta un set point sul 7-6 del tiebreak. A Londra, sempre per gli ottavi, oggi torna in campo Lorenzo Musetti (reduce dall'eliminazione in rimonta dell'australiano Alex De Minaur, numero 2 del torneo), che nel match che chiude il programma del Centrale si trova dall'altra parte della rete lo statunitense Brandon Nakashima: in palio un posto nei quarti di finale.

Cocciaretto on fire

Nel femminile, continua il buon momento di Elisabetta Cocciaretto, che dopo aver eliminato Jelena Ostapenko, ha superato anche Sloane Stephens con un netto 6-4, 6-2. Per lei nei quarti ci sarà la vincente della sfida tra la ceca Marie Bouzkova (testa di serie numero 8) e la mancina russa Diana Shnaider in programma oggi. Sconfitta invece per Lucia Bronzetti, che ha provato senza riuscirci a sbarrare la strada alla russa Anastasia Potapova: 6-3, 7-5 il risultato in favore della numero 7 del torneo.

RIPRODUZIONE RISERVATA