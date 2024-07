Berrettini batte anche Tsitsipas: finale a Gstaad 

Terza finale stagionale a Gstaad per Matteo Berrettini, che nell’Atp 250 sulla terra svizzera già vantava un successo (2018) e una finale (2022, battuto da Ruud. Il 28enne romano, n. 82 del ranking (lanciato verso la top 50) e 6 ª testa di serie ha battuto 7-6 7-5, in poco meno di un'ora e tre quarti il greco Stefanos Tsitsipas, n.12 Atp e favorito n.1. «Il livello è stato molto alto, soprattutto al servizio», ha detto l'azzurro. «Stefanos è stato davvero bravo: quando ho avuto le mie chance in risposta ha servito bene, ha giocato bene. Sapevo che sarebbe stata una partita che alla fine si sarebbe decisa su pochi punti: sono stato bravo nel tie-break e negli ultimi game del secondo set ad essere sempre presente, a non perdere l'attenzione quando andavo a servire. È la prima volta che batto Tsitsipas e sono davvero contento».

In finale Berrettini incontrerà la rivelazione francese Quentin Halys, 192 Atp della classifica mondiale e in arrivo dalle qualificazioni, che ha piegato Struff (6-3, 7-6): per lui è la prima finale nel tour maggiore, mentre Berrettini proverà a vincere il nono trofeo della carriera, il secondo in stagione dopo Marrakech.

